Los jugadores del Maracena dan la vuelta de honor a Los Cármenes tras el partido.

Los jugadores del Maracena dan la vuelta de honor a Los Cármenes tras el partido. J. M. Baldomero

La emocionante arenga del Maracena en el vestuario: «Representamos un pueblo; hay que echarle huevos»

El capitán azulillo, Jesús Sabaca, pone el vello de punta a sus compañeros con un discurso motivador antes de salir a jugar contra el Valencia por la Copa del Rey

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Miércoles, 29 de octubre 2025, 15:13

Un partido tan importante y emocional como el que disputó el Maracena ante el Valencia por la primera ronda de la Copa del Rey, con ... cerca de 10.000 aficionados en Los Cármenes, no podía tratarse como uno más dentro de la temporada. Así se lo hizo saber Jesús Sabaca a sus compañeros. El capitán azulillo puso el vello de punta con un discurso motivador sobre el orgullo maracenero y la entrega de un equipo humilde unido por un sueño: «Representamos a un pueblo; hay que echarle huevos», espetó.

