La emocionante arenga del Maracena en el vestuario: «Representamos un pueblo; hay que echarle huevos»

VideoLa emocionante arenga del Maracena en el vestuario: «Representamos un pueblo; hay que echarle huevos»
El capitán azulillo, Jesús Sabaca, pone el vello de punta a sus compañeros con un discurso motivador antes de salir a jugar contra el Valencia por la Copa del Rey
Granada
Miércoles, 29 de octubre 2025, 15:13
Un partido tan importante y emocional como el que disputó el Maracena ante el Valencia por la primera ronda de la Copa del Rey, con ... cerca de 10.000 aficionados en Los Cármenes, no podía tratarse como uno más dentro de la temporada. Así se lo hizo saber Jesús Sabaca a sus compañeros. El capitán azulillo puso el vello de punta con un discurso motivador sobre el orgullo maracenero y la entrega de un equipo humilde unido por un sueño: «Representamos a un pueblo; hay que echarle huevos», espetó.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión