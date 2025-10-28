Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Javi Vilaseca, en la sala de prensa. J. M. Baldomero

Maracena

Los elogios de Corberán a los de Vilaseca: «Compitieron a buen nivel; me gustaron»

«Le hemos dado visibilidad al fútbol modesto granadino y a sus entrenadores», esgrime el preparador de los metropolitanos

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Martes, 28 de octubre 2025, 23:09

«Le doy la enhorabuena al entrenador del Maracena. Compitió a buen nivel y me gustó mucho. Nos exigió mucho», sostuvo Carlos Corberán, preparador del ... Valencia, tras el partido. «Tuvo un papel muy digno y así se lo hice saber tanto a su técnico como a sus futbolistas», añadió. Unos elogios a los que se unió Panach, canterano debutante valencianista. «Fue un rival competitivo», incidió.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

