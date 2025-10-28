Los elogios de Corberán a los de Vilaseca: «Compitieron a buen nivel; me gustaron»

«Le doy la enhorabuena al entrenador del Maracena. Compitió a buen nivel y me gustó mucho. Nos exigió mucho», sostuvo Carlos Corberán, preparador del ... Valencia, tras el partido. «Tuvo un papel muy digno y así se lo hice saber tanto a su técnico como a sus futbolistas», añadió. Unos elogios a los que se unió Panach, canterano debutante valencianista. «Fue un rival competitivo», incidió.

«Para nosotros esto era una fiesta», compareció sonriente Javi Vilaseca cuando se le recordó, en sala de prensa, las palabras de su homólogo. «Me preguntó que cuántos días entrenábamos; le dije que cuatro, aunque lo normal son tres», agregó. «Vio un equipo trabajado, con jugadores de calidad, que actuaron de tú a tú», desveló.

«Teníamos la duda de si la afición vendría a ver el partido o a pensar en la gesta, y me gustó su actitud porque nos hizo vibrar con lo segundo», argumentó. La lesión del central Maldonado le fastidió. «La diferencia física era definitiva y nos lo hacía imposible, pero el disfrute queda para mis futbolistas», argumentó.

Vilaseca asumió que «medirte a un Goliat es difícil y en cualquier momento podía llegar al gol. Me hubiera gustado atacar mejor el espacio, pero al final nos asfixiaron», reconoció.

«Espero que mis jugadores recuerden todo hasta el minuto 60», resaltó. «Después, tratamos de evitar que nos metieran más. Dimos todo hasta que no pudimos más. Enganchamos a muchos aficionados con este juego alegre. Es el reflejo de lo que hacemos», mostró con orgullo.

«Una de las cosas bonitas de esta experiencia es dar visibilidad del trabajo del fútbol modesto. La élite parece reservada para los mejores jugadores, pero en Granada hay una gran cantera de entrenadores. Me tocó ser la imagen de ellos y esto es muy importante. No se nos olvidará algo así», reiteró.

No se mostró abrumado, pero nunca imaginó estar en el área técnica de Los Cármenes. «Soy abonado del Granada desde hace cinco años. Es un gusto estar en ese banquillo. Ojalá se repita. Significará que progresamos en este mundo», terció. Ahora, espera que su equipo siga por el buen camino. «Muchas de las cosas trabajadas estos meses se plasmarán», concluyó.