Los jugadores del Maracena celebran un gol. Iván Márquez
Copa del Rey

La eliminatoria previa del Maracena para jugar contra un Primera división ya tiene horario

El conjunto granadino disputará un partido de ida y otro de vuelta para sellar su pase a la primera ronda de la Copa del Rey, donde recibiría la visita de un equipo de la máxima categoría

Ángel Mengíbar

Granada

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:58

La UD Maracena ya conoce el horario de su eliminatoria previa a disputar la Copa del Rey, torneo que lo emparejaría en la ronda inicial con un equipo de Primera división. Para ello, el conjunto dirigido por Javier Vilaseca deberá superar al Sporting de Ceuta, conjunto de División de Honor, a doble partido.

El encuentro de ida tendrá lugar el sábado 27 a las 18.00 horas en el estadio ceutí José Benoliel, mientras que el pase se decidirá de manera definitiva en la vuelta que acogerá la Ciudad Deportiva maracenera el sábado 4 de octubre a las 18.30 horas.

El Maracena arrancó el campeonato liguero con una victoria por 4-2 ante el Alhaurín de la Torre la semana pasada, mientras que cayó derrotado esta última jornada en su visita al Benagalbón (2-1). También derrotó al Atlético Palma del Río en la final de la Copa Andalucía (3-0). Ambos clubes, así como otros de distintas federaciones, tendrán la oportunidad de disputar la Copa del Rey contra un equipo de élite si vencen esta ronda preliminar.

