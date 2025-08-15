Eduardo Blanco y Marta Pintanel ganan la travesía a nado del Puerto de Motril

El Puerto de Motril volvió a acoger este viernes su LXXXIV travesía a nado, organizada por la sección de natación del Real Club Náutico Motril, ... con el patrocinio del área de Deportes del Ayuntamiento de Motril y del Puerto de Motril, y la colaboración de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical y la Diputación de Granada. Una prueba que supone la más antigua de España de la especialidad tras la cita invernal de Barcelona.

Hubo un ambiente espectacular en las instalaciones de una dársena motrileña, donde se congregaron multitud de deportistas, aficionados y sobre todo familiares reuniendo el espíritu competitivo con el popular. Participaron un total de 231 nadadores, superando con creces los 197 de la pasada edición, para completar los dos recorridos ofertados por la organización. De esa cifra 209 –156 hombres y 53 mujeres– tomaron la salida en la prueba reina absoluta de 1.600 metros; a los que hay que añadir los 22 jóvenes nadadores (trece chicos y nueve féminas) que hicieron la distancia corta de 600 metros.

El alicantino Eduardo Blanco Molla, nacido en Elche, consiguió una gran victoria con un tiempo de 17:58, seguido del riojano Lucas Nievas García, ganador del pasado año, que realizó 18:34. Completó el podio Nicolás Probert con 18:42. Entre las mujeres se impuso la maña Marta Pintanel Raymundo, a su vez undécima de la general en la línea de meta, con una espectacular marca de 19:55. Segunda fue Julia Medina Martín, con 20:00; y tercera la motrileña Tamara Frías Molina, del Real Club Náutico Motril y natal de Carchuna, con 21:01.

Jóvenes

En las clasificaciones de nadadores locales el triunfo masculino en la prueba reina fue para Maxim Krikushov (20:19), seguido de Martín Sicilia Blanco (20:45) y Antonio Bermúdez Tovar (20:55). En mujeres dominó la incombustible carchunera Tamara Frías Molina (21:01) y tras ella llegaron Marta Isabel Cañadas López (23:56) y Candela Valenzuela Alconcher (23:59).

Como viene siendo norma, y en esta ocasión no lo fue menos ya que se contó con mayor número de participantes, uno de los momentos más emotivos fue la salida y llegada destinada para los alevines y los nadadores jóvenes. En la competición masculina, el podio lo completaron Jorge García Guillén López, del CD Sav de Almería, por delante de Iván Gálvez Hernández y Fernando Jaén Martínez, ambos deportistas del CDU Granada Natación. En la femenina, las tres primeras clasificadas fueron Lucía Vaca Taboada (CDU Granada Natación), Nerea Macías Tellez (CN Mijas) y Marta Aroca García (Club Natación Almería).