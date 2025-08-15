Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los participantes esperan el pistoletazo de salida ya en el agua desde el Puerto de Motril. J. A. S.
Competición distinguida

Eduardo Blanco y Marta Pintanel ganan la travesía a nado del Puerto de Motril

Maxim Krikushov y Tamara Frías Molina, ambos del Real Club Náutico anfitrión, dominan en las clasificaciones locales

José Antonio Salvador

Motril

Viernes, 15 de agosto 2025, 17:53

El Puerto de Motril volvió a acoger este viernes su LXXXIV travesía a nado, organizada por la sección de natación del Real Club Náutico Motril, ... con el patrocinio del área de Deportes del Ayuntamiento de Motril y del Puerto de Motril, y la colaboración de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical y la Diputación de Granada. Una prueba que supone la más antigua de España de la especialidad tras la cita invernal de Barcelona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un kamikaze con una furgoneta robada causa el caos desde Camino de Ronda hasta el PTS
  2. 2 Un incendio de maquinaria alerta a Granada y su Área Metropolitana
  3. 3 Muere un ciclista de 85 años atropellado en Granada
  4. 4 El pueblo con las casas más baratas de Granada: solo 512 euros el metro cuadrado
  5. 5

    La estación de servicio con la gasolina más cara de España está en Baza
  6. 6

    La Guardia Civil encuentra decenas de perros y équidos en pésimas condiciones en una finca de Güéjar Sierra
  7. 7

    Así será la Residencia Sénior Tropical: Un gran hotel para mayores a precio de coste
  8. 8 Suspendida la corrida de rejones de esta tarde en Motril
  9. 9

    Un híbrido «raro y peligroso» entre jabalí y cerdo vietnamita: así es el mestizo rescatado en Granada
  10. 10 Una familia de un pueblo de Granada triunfa con sus buñuelos rellenos de tomate, queso y jamón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Eduardo Blanco y Marta Pintanel ganan la travesía a nado del Puerto de Motril

Eduardo Blanco y Marta Pintanel ganan la travesía a nado del Puerto de Motril