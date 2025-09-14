Dos errores condenan al empate a un gran Sima Granada en su estreno

R. I. Granada Domingo, 14 de septiembre 2025, 15:29 | Actualizado 16:02h. Comenta Compartir

Dos errores condenaron al Sima Granada frente al CD Bujalance Beconet en su estreno liguero. Los de Nano Calvache firmaron las tablas ante el Bujalance (2-2) en el regreso del internacional Solano, que marcó los dos goles de los cordobeses.

Ambos equipos se vieron las caras en la primera jornada del Grupo V de Segunda División B. En uno de los duelos tradicionalmente más emocionantes de la liga, se presentaron reforzadas tras un verano en el que los bujalanceños incorporaron a la potencial estrella de la Liga, el internacional Solano, con capacidad para decidir partidos por sí mismo.

En el arranque de la contienda, en un Núñez Blanca abarrotado, un error de Germán en salida de balón dejó marcar a puerta vacía a Solano en su tercer minuto con Bujalance. Sin embargo, el Sima no se amedrentó y firmó unos brillantes dieciocho minutos posteriores, primero con un gol antológico de Emilio finalizando una conducción espectacular desde campo propio, y luego con diversas llegadas y disparos entre los tres palos que hicieron vivir al Bujalance en su área durante toda la primera parte. Un error de Pau, cometiendo una falta innecesaria en 'bonus' al filo del descanso, regaló a Solano un doble penalti que no perdonó. Víctor Amaro se estrelló con el palo en el último segundo y el Sima marchó por debajo en el marcador a vestuarios.

La dinámica no cambió demasiado en los segundos veinte minutos. Los pupilos de Nano Calvache fueron superiores a los de Lolo Vinos, y siguieron probando la puerta de Cristian una y otra vez. No sería hasta el 31', con un espectacular zurdazo de Kiko Lara, cuando los granadinos lograran hacer justicia y equilibrar el luminoso. A raíz del empate nazarí, el Bujalance tuvo alguna intentona estéril que obligó a intervenir a Germán. Los visitantes apostaron por el portero-jugador para buscar la victoria y el Sima tuvo alguna opción en contraataque. Ni unos ni otros fructificaron en sus ataques y se terminaron llevando el primer punto de la temporada, con menos sabor dulce para los granadinos por cómo transcurrió la contienda.

El Sima Granada FS visitará el próximo viernes a las 20.30 al Blanca FS murciano, equipo que recibió nueve goles del Mengíbar en su estreno liguero y ante el que los rojiblancos buscarán sumar su primera victoria. El equipo femenino debutará el sábado a las 16:30 en Núñez Blanca ante el IES Luis de Camoens.

Ficha técnica:

Sima Granada FS: Titulares: Germán (P), David, Emilio, Carlos, Amaro. Suplentes: Nacho (P), Nacho León, Pau, Kiko Lara, Elías, Marcos Olmo, José Caler, Javi Pérez, Fernando.

CD Bujalance Beconet FS: Titulares: Cristian (P), Jesús, Solano, Rafa Delgado, Rafa Mancha. Suplentes: José Manuel (P), Alberto Cardador, David Cardador, Álvaro, Millán, Garrido, Samu.

Goles: 0-1 Solano (3'), 1-1 Emilio (5'), 1-2 Solano (20'), 2-2 Kiko (31').

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 1 en el grupo V de Segunda División B, celebrado en el Complejo Deportivo Núñez Blanca (Granada).

