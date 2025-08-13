Diputación destina 200.000 euros para impulsar la organización de eventos deportivos en la provincia

Ideal Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:06 Comenta Compartir

El presidente en funciones de la Diputación de Granada, Nicolás Navarro, junto al diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, prwesentó una nueva convocatoria de ayudas destinadas a organizadores de eventos deportivos en la provincia. Esta es la segunda vez que se pone en marcha esta línea de ayudas, que cuenta con un presupuesto total de 200.000 euros.

Navarro subraya la importancia estratégica de este tipo de iniciativas para «seguir posicionando a Granada como una provincia de referencia en la organización de eventos deportivos de calidad, capaces de atraer tanto a deportistas como a visitantes, generando así un impacto positivo en la economía y fomentando hábitos de vida saludables entre la población. Desde la Diputación seguimos comprometidos con el apoyo a todas las entidades locales que trabajan por el deporte, no solo como espectáculo, sino como herramienta de cohesión social y desarrollo territorial».

Por su parte, el diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo,recuerda que esta es la segunda edición de esta línea de ayudas «después del éxito de la convocatoria anterior, en la que se apoyó a una gran cantidad de eventos deportivos por toda la provincia, con una gran acogida por parte de las entidades locales y organizadores. Con esta nueva convocatoria reforzamos nuestro compromiso con el deporte y con la dinamización de los municipios, promoviendo eventos que animen a la ciudadanía a participar y disfrutar del deporte en su propio entorno».

El objetivo es incentivar la colaboración con entidades locales y fomentar la promoción y práctica deportiva en los municipios granadinos, convirtiendo la provincia en un referente en la organización de eventos deportivos. Al mismo tiempo, se pretende impulsar el desarrollo económico y social de la provincia mediante la dinamización de actividades que tienen al deporte como eje central, consolidando así una oferta deportiva de calidad y diversificada en todo el territorio. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas todas las entidades locales que organicen o acojan actuaciones, actividades o eventos deportivos en cualquier municipio de la provincia de Granada, con un máximo de tres eventos por organizador. Además, las ayudas tendrán carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025, lo que permitirá incluir en la convocatoria aquellos eventos que ya se hayan desarrollado a lo largo del año.

Fútbol sala

El Herogra Albolote Futsal comenzará el lunes 18 de agosto la pretemporada para preparar así el inicio de la competición liguera. El equipo de Esteban Serrano competirá un año más en Tercera División. Los jugadores están citados en el Pabellón Municipal de Deportes de Albolote a las 20:40 horas.

Tras las vacaciones estivales, el equipo, bastante renovado en comparación a la temporada pasada, comenzará a tomar forma física y a adoptar los primeros conceptos futbolísticos para la competición, lo que hará también disputando tres amistosos durante el tiempo de preparación.

El primer amistoso del equipo será el 31 de agosto en Albolote ante Las Gabias FS. El 5 de septiembre, el Herogra Albolote Futsal visitará al Córdoba Patrimonio B, mientras que dos días más tarde recibirá en el municipio granadino al Atlético Mengíbar.

Ciclismo

El Circuito Provincial de Ciclismo de Carretera Escuelas y Cadetes Diputación de Granada 2025 encara su recta final con la celebración de su quinta prueba puntuable, se trata del Trofeo San Agustín, programado para el próximo sábado 23 de agosto en la localidad de Santa Fe. Bajo la organización del C.C. Santa Fe, esta cita en circuito reunirá a las categorías promesa, principiante, alevín, infantil y cadete, tanto masculinas como femeninas.

Con salida y meta en la pista de ciclismo del Complejo Deportivo Las Américas, se disputará un rápido y técnico trazado de 1 kilómetro que, al desarrollarse en horario vespertino, a partir de las 20:00 horas, ofrecerá un atractivo ambiente veraniego en el que los más jóvenes demostrarán su habilidad.