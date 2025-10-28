«Dimos guerra mientras nos aguantaron las piernas; estoy orgulloso del equipo»

«Está claro que se nota la diferencia de equipos y de nivel, pero salimos a hacer nuestro trabajo. Dimos guerra hasta que nos aguantaron ... las piernas. Estoy orgulloso del equipo y de todo el pueblo», explicó Rubén Osuna, centrocampista del Maracena, tras caer por 0-5 ante el Valencia en la Copa del Rey.

«Nos ha servido para aprender. El saber aguantar, el estar juntos y saber sufrir en los momentos grandes. El equipo está hecho para eso, ya que queremos estar lo más arriba posible en Liga para pelear el ascenso a Tercera», añadió.

«Lo más complicado no fueron los nervios, ya que al final sales a jugar un partido de fútbol, que es lo que sabemos hacer. Se nota el nivel táctico, el posicionamiento, los controles... Intentas aguantar, pero al final se decanta la balanza. Por lo menos, jugar en Los Cármenes supuso un sueño, como para cualquier chaval de la ciudad. Seguramente al rival le vino mejor, pero no puedo pedir más», comentó.

«No sé qué hubiese pasado en la Ciudad Deportiva. Al final, los campos son distintos y nosotros conocemos los desniveles del de Maracena, algo que aquí no hay«, bromeó el futbolista, que reconoció haberse llevado »de premio« la camiseta del 'che' Javi Guerra.