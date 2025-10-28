Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El azulillo Rubén Osuna aguanta el balón ante Panach. J. M. Baldomero
Rubén Osuna

«Dimos guerra mientras nos aguantaron las piernas; estoy orgulloso del equipo»

«Jugar en Los Cármenes es un sueño para cualquier granadino, pero quizá en la Ciudad Deportiva hubiésemos aguantado más», explica el centrocampista del Maracena, Rubén Osuna

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Martes, 28 de octubre 2025, 23:42

Comenta

«Está claro que se nota la diferencia de equipos y de nivel, pero salimos a hacer nuestro trabajo. Dimos guerra hasta que nos aguantaron ... las piernas. Estoy orgulloso del equipo y de todo el pueblo», explicó Rubén Osuna, centrocampista del Maracena, tras caer por 0-5 ante el Valencia en la Copa del Rey.

Te puede interesar

