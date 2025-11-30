El derbi con el Universidad se lo lleva Escoriones (0-44)

El derbi granadino de la Primera División Andaluza Femenina dejó un intenso y vibrante enfrentamiento entre el SD Universidad de Granada y el CD Rugby ... Escoriones Armilla en el campo de rugby de Fuentenueva. El Escoriones se impuso con un contundente 0–44 en un partido marcado por el ritmo, la organización colectiva y la contundencia ofensiva del equipo de Armilla. Tres ensayos en la primera parte y cinco más en la segunda dieron lugar a este resultado. Las universitarias, aunque mostraron una notable mejoría con respecto a la pasada temporada, no pudieron hacer nada frente al equipo entrenado por Jordina Marbá.

Desde los primeros minutos, Escoriones impuso un alto nivel de presión. Su primera marca llegó en el minuto 4 tras una larga jugada a la mano, hilvanada desde campo propio, en la que destacaron la velocidad de sus líneas y la capacidad de sus delanteras para asegurar cada punto de encuentro. A partir de ahí, Escoriones mantuvo un dominio constante del territorio, aprovechando las fases estáticas y mostrando un eficaz trabajo en melé y touch.

En la primera parte, en el minuto 8 y de nuevo en el 28, perforaron la línea de defensa universitaria encarrilando el partido. En la segunda mitad, Escoriones continuó demostrando su superioridad física y táctica. Su intensidad no decayó, manteniendo el foco hasta el pitido final.

Más allá del resultado deportivo, este derbi volvió a poner de relieve un aspecto esencial para el rugby andaluz: la consolidación y el crecimiento de la modalidad femenina en la provincia de Granada. Contar con dos equipos competitivos impulsa el desarrollo del deporte, amplía las oportunidades para nuevas jugadoras y fortalece la visibilidad del rugby femenino en Andalucía.