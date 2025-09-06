Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Tomás Cruz (CF Motril) y Migue (Huétor Tájar), en un lance de esta pretemporada. J. A. S.

El derbi provincial entre el Motril y el Huétor Tájar abre la temporada en Tercera RFEF

El Huétor Vega jugará en casa ante el Melilla B, el Churriana de la Vega debutará en Torre del Mar y el Arenas de Armilla visitará a El Palo

José A. Salvador

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:26

Comienzo de la temporada 2025/26 para el grupo IX de la Tercera Federación (RFEF), competición que finalizará su liga regular el 10 de mayo. ... Curioso, tras los descensos del anterior curso de Polideportivo Almería y Polideportivo El Ejido, en un dato sin precedentes, no habrá ningún representante de Almería.

