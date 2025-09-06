El derbi provincial entre el Motril y el Huétor Tájar abre la temporada en Tercera RFEF

Comienzo de la temporada 2025/26 para el grupo IX de la Tercera Federación (RFEF), competición que finalizará su liga regular el 10 de mayo. ... Curioso, tras los descensos del anterior curso de Polideportivo Almería y Polideportivo El Ejido, en un dato sin precedentes, no habrá ningún representante de Almería.

En lo estadístico, la lista de 18 equipos la conforman seis conjuntos de Granada CF (Motril, Arenas de Armilla, Huétor Vega, Huétor Tájar, Churriana de la Vega y Recreativo Granada); seis también de Málaga (El Palo, Torre del Mar, Mijas Las Lagunas, Atlético Marbellí, Alhaurino y San Pedro); cinco de Jaén (Ciudad de Torredonjimeno, Torreperogil, Martos, Atlético Mancha Real y Atlético Porcuna); y el representante norteafricano de la UD Melilla B.

Para abrir el calendario se jugará el primer derbi provincial. Será mañana domingo, desde las 19.30 horas, en el estadio municipal Escribano Castilla, cuando el CF Motril recibirá al Huétor Tájar. De cara al partido, el técnico local Chus Hevia tiene dos bajas, ambas por lesión: la del central Rally y la del organizador Isra González. Por su parte, el hueteño Julio Catalá no podrá contar con el mediapunta Román y el lateral Mario Alonso, ambos lesionados. Maneja las dudas del lateral Iván, del extremo Esteban y los centrales Velázquez y Javi Pérez.

Tres partidos se adelantan a hoy sábado. A las 12.45 horas, en el polideportivo municipal Las Viñas, el Huétor Vega, de la mano técnica de Manuel Moreno 'Rizos', se medirá al Melilla B. En lo deportivo, el míster tiene a su disposición a la totalidad de la plantilla, a excepción del mediocentro Javi Prieto que se pierde el debut por lesión. El municipal Juan Manuel Azuaga de Torre del Mar, a partir de las 19.30 horas, será el terreno de juego donde debutará en Tercera el Churriana de la Vega. Los churrianeros, que entrena Antonio 'Levi Cantero', técnico que en el pasado ejercicio logró el ascenso, no podrán contar con el lateral izquierdo Capilla, que se encuentra en la última fase de recuperación de la lesión de cruzado de la temporada pasada.

Valentía

«No vamos a tener ningún complejo, ni ninguna sensación de inferiorida. Ppara ganar al poderoso Torre del Mar, tenemos que ser valientes y poner en práctica nuestro fútbol ofensivo», expresó el míster churrianero. También a las 19.30 horas, en el Nuevo Municipal San Ignacio de El Palo, iniciará el curso el nuevo Arenas de Armilla de Jorge Molina, ex jugador y ex ayudante técnico del Granada, que hará su debut como entrenador.

El conjunto armillero, sin bajas seguras para el arranque, tienen las dudas por lesión del mediocentro Migue Cobo y del central Gálvez. Por cuestiones burocráticas, también la del mediapunta Capi.