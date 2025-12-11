El Delsur gana el Campeonato de España de clubes sub 16

El Delsur Cooperativa La Palma ganó el título masculino del Campeonato de España sub 16 de pista cubierta de clubes este pasado fin de semana ... en el pabellón de Gallur (Madrid). La entidad nacida de la fusión entre el Ciudad de Motril y la agrupación de Vélez Málaga se impuso con 66,5 puntos a los 62 del Playas de Castellón y los 60 de Nerja y Sprint, clásicos del atletismo nacional. Brillaron sobremanera las victorias de César Mancilla (Nerja) con una nueva mejor marca personal de 7.30 en los 60 metros lisos, seguido por Juan Jesús Castro (Delsur) también con personal de 7.37, así como de Mario Domínguez (Delsur) en el salto con pértiga gracias a un registro de 3,80 metros.

Juan Jesús Castro y Mario Domínguez contribuyeron además al segundo puesto del Delsur en el relevo 4x400 con una marca de 3:34.06, únicamente superado por el Sprint con 3:31.47, con la compañía del también granadino Hugo Salinas además del malagueño Darío Segovia como última posta. También se quedó con la miel en los labios Sofía Carrillo (Valencia) en los 1.000 metros lisos, con un registro de 3:02.81. En la cuarta posición acabó Manuel Morales (Nerja) en el triple salto con una nueva mejor marca personal de 12,70 metros.

Andaluz sub 20

Este pasado fin de semana se celebró también el Campeonato de Andalucía sub 20 de clubes en Antequera, con medallas de plata allí para el Delsur tanto entre los hombres como entre las mujeres al verse superado por el Nerja. Ganaron sus pruebas Luis Rodríguez (Delsur) en 3.000 metros lisos con una nueva mejor marca personal de 8:33.32; Claudia Márquez (Delsur) en 1.500 con un registro de 4:45.24 contribuyendo además como última posta a vencer en el relevo 4x400; e Irene Ariza (Granada Joven) en los 60 metros vallas con 9.12. Segundos acabaron en los 60 metros lisos dos velocistas del Granada Joven, tanto Francisco de las Heras pese a su nueva mejor marca personal de 6.92 como Irene Llamas pese a ganar su serie con 7.92, seguida por la también granadina Ainhoa Herrera (Delsur) con un nuevo mejor registro personal de 7.94.

Fueron cuartos Anyelo Felman (Granada Joven) en los 400 metros lisos con personal de 50.63 pese a ganar su serie; Irene Ariza (Granada Joven) en salto de altura con 1,55 metros; Javier Díaz (Granada Joven) en los 60 metros vallas con 9.03; Álvaro Montoro (Unicaja) en 800 con 2:01.87; Manuel Triviño (Unicaja) en 1.500 con 4:14.98; Joel Muñoz (Unicaja) en 3.000 con 9:23.38; Alejandro Molina (Granada Joven) en triple salto con 12,74 metros; Cristina Ruiz (Juventud Atletismo Granada) en salto con pértiga con 2,20 metros; y Tíscar Bustos (Juventud Atletismo Granada) en lanzamiento de peso con 9,59 metros.