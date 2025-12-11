Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los Delsur, a la izquierda, celebran su éxito en el campeonato. R. I.

Atletismo

El Delsur gana el Campeonato de España de clubes sub 16

La entidad nacida de la fusión entre el Ciudad de Motril y la agrupación de Vélez Málaga se impone a clásicos como el Playas de Castellón o el Nerja

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 11 de diciembre 2025, 16:54

Comenta

El Delsur Cooperativa La Palma ganó el título masculino del Campeonato de España sub 16 de pista cubierta de clubes este pasado fin de semana ... en el pabellón de Gallur (Madrid). La entidad nacida de la fusión entre el Ciudad de Motril y la agrupación de Vélez Málaga se impuso con 66,5 puntos a los 62 del Playas de Castellón y los 60 de Nerja y Sprint, clásicos del atletismo nacional. Brillaron sobremanera las victorias de César Mancilla (Nerja) con una nueva mejor marca personal de 7.30 en los 60 metros lisos, seguido por Juan Jesús Castro (Delsur) también con personal de 7.37, así como de Mario Domínguez (Delsur) en el salto con pértiga gracias a un registro de 3,80 metros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En la UCI la clienta de un hotel del Centro de Granada tras electrocutarse en el spa
  2. 2 Cuando Robe Iniesta fue granadino
  3. 3 El SAS vacunará de la gripe en el Nevada y el Granaíta este sábado
  4. 4 El restaurante de Granada en el que Ilia Topuria y Paco León probaron la «esencia granadina»
  5. 5 La Guardia Civil entra en casa de un narco de Granada y encuentra varias armas, marihuana, hachís y MDMA
  6. 6 Descartan la «intencionalidad» en el accidente de una mujer en un spa de Granada
  7. 7

    Investigan varios intentos de robo en casas en Armilla
  8. 8 Puentezuelas será un bulevar dedicado a la música de Granada
  9. 9 Granada tendrá un nuevo hotel en la avenida de la Constitución
  10. 10

    El Granada CF cierra sus cuentas anuales con un déficit de ocho millones

Publicidad

24.0.520974447Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Delsur gana el Campeonato de España de clubes sub 16

El Delsur gana el Campeonato de España de clubes sub 16