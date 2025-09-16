La delegación granadina de kárate brilla en los campeonatos del Mediterráneo 2025

R. I. Martes, 16 de septiembre 2025, 12:15 Comenta Compartir

La delegación granadina de kárate volvió a llenar de orgullo a la provincia con una brillante actuación en el panorama internacional. Siete karatekas federados en esta provincia formaron parte del combinado nacional que representó a España en el campeonato de Federaciones del Mediterráneo (Mediterranean Karate Championships 2025), celebrado en el Palacio de los Deportes Aguas Vivas de Guadalajara del 12 al 14 de septiembre.

Este campeonato, que alcanzó su XXXI edición, reunió a más de 700 deportistas procedentes de 16 países y convirtió a Guadalajara en la capital internacional del kárate durante un intenso fin de semana. Alrededor de 3.000 personas –entre atletas, técnicos, árbitros, familiares y público– se dieron cita en este evento. Entre los grandes resultados de la delegación, brilló con luz propia Mar Trenado, que conquistó el oro en kumite sénior femenino -61 kg, consolidándose como una de las referentes nacionales en su categoría. También destacó Nadira García, que firmó una sobresaliente actuación al lograr la plata en kumite cadete femenino -47 kg.

Los demás granadinos completaron una valiosa participación en sus categorías: Julia Hernández (kumite junior female team), Ernesto García (kumite cadet male -63 kg), Álvaro Quesada (kumite junior male -76 kg), Alejandro Mansilla (kumite male -60 kg) y Carlos Morata (kumite junior male -76 kg). La presencia de estos karatekas (6 del club No-Kachi y 1 del club Niten, ambos de la capital) en el combinado español reflejó el alto nivel alcanzado por la cantera granadina en los últimos años.

A la representación deportiva se sumó también el prestigio arbitral, con la participación de Pedro Antonio Naranjo (Club Shotokan Priego) y Diego Trenado (Club No-Kachi), ambos árbitros mundiales titulados que fueron designados para formar parte del equipo del campeonato. Su presencia confirmó que la delegación granadina no solo aporta deportistas de primer nivel, sino también jueces con reconocimiento internacional.

Alejandro Jiménez

Cabe señalar además la participación de otro karateka granadino no perteneciente a esta delegación, Alejandro Jiménez, cuya actuación en el kumite individual pasó más desapercibida, pero que supo resarcirse y colgarse el oro por equipos, contribuyendo así a engrandecer aún más la representación en la cita mediterránea.

La actuación de estos nueve representantes constituye un motivo de orgullo para toda la delegación, que ve recompensado el esfuerzo colectivo de entrenadores, familias y deportistas. Al mismo tiempo, supone una oportunidad única de dar visibilidad al kárate granadino en el ámbito internacional y de consolidar su papel como referente en la formación de talento.