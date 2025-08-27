David Valero vuelve a la competición como principal baza española en el Mundial de MTB

Víctor M. Romero Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:42 Comenta Compartir

El granadino David Valero volverá a la competición con motivo de la cita mundialista de septiembre. El Mundial arrancará el sábado 6 de septiembre en las modalidades ciclistas del XCM y el DH, que continuará también el domingo. El martes 9 se celebrará el 'short track' en Zermatt, antes de que el protagonismo pase al 'team relay' el jueves en Crans Montana. El viernes 12 será el turno para las pruebas de la categoría júnior, el sábado 13 para la sub 23 masculina y la élite femenina, y el domingo 14 se cerrará el evento con las carreras sub23 femenina y élite masculina. La selección española se centra, especialmente, en la prueba de XCM, donde hay grandes opciones de subir al podio con el bastetano. De hecho David Valero ya se colgó una medalla en la edición anterior.

El gran referente del MTB español sigue siendo, pese a su dilatada carrera y veteranía, el corredor de Baza, que afrontará un Mundial muy especial, ya por su edad. Logró la medalla en el Campeonato del Mundo de XCM en 2024 y aunque, reconoce la gran dificultad de este año, volverá a competir al máximo, además de que disputará tanto la prueba de maratón como la de XCO. Su presencia refuerza, sin duda, a una selección que también contará con la presencia de Pablo Rodríguez, Luis Francisco Pérez y Natalia Fischer como principales baluartes.

En la disciplina olímpica, la categoría élite, España dispondrá de David Valero, David Campos, Jofre Cullell, Alberto Barroso, Estíbaliz Sagardoy y Nuria Bosch. En sub23, el equipo español estará formado por Marta Cano, Hugo Franco —subcampeón del mundo júnior en Andorra—, Alejandro García, Francesc Barber y Thibaut Francois. En júnior, los seleccionados son Guillermo Parrado, Iker Pérez, Raúl López, Lorena Patiño e Irene García. En el DHI élite, España contará con Daniel Castellanos, Ignacio García, Cristina Menéndez y Natalia Menéndez. Y, por último, en júnior destaca la presencia de Oriol Cuadrat, reciente subcampeón de Europa, acompañado de Nacho Ballester y Marta Perxachs.

La selección española de MTB ya tiene la lista de 26 representantes para el Campeonato del Mundo, que se disputará en el cantón suizo de Valais, del 30 de agosto al 14 de septiembre, con máxima aspiración.

La cita reunirá a todas las disciplinas del MTB en un mismo evento, con sedes en Verbier-Val D'Anniviers, Champéry, Crans Montana y Zermatt.