David Valero completa el Mundial de cross-county olímpico en Suiza
El corredor granadino cruza la meta a más de cinco minutos del oro
Granada
Domingo, 14 de septiembre 2025, 17:02
David Valero finalizó el Mundial de cross-county olímpico a más de cinco minutos del oro. El corredor natural de Baza completó la prueba individual ... celebrada en la localidad suiza de Crans-Montana como vigésimo sexto clasificado, con un tiempo de 1:35:44.
La victoria fue para el sudafricano Alan Hatherly, que terminó el recorrido 48 segundos antes que el italiano Simone Avondetto, plata. El galo Victor Koretzky cerró el podio con el bronce, tres segundos más tarde que Avondetto. Valero formó parte del equipo español de ciclismo de montaña y participó días antes en la prueba del relevo mixto por equipos, logrando un undécimo puesto.
