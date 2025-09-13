David Valero busca el podio en el cross country Mundial

Víctor M. Romero Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:14 Comenta Compartir

David Valero compite este domingo, desde las 13.30 horas, en la prueba de cross country que cierra el Mundial MTB 2025, en una carrera donde el corredor de Baza aspira a subir al podio y conquistar alguna de las medallas en juego. La carrera que pone broche a la competición tendrá lugar tras la de U23 femenina (10.30 horas), y podrá seguirse a través del canal oficial del Mundial en YouTube, aunque con posible geobloqueo según el país. En España, la emisión en directo será por Teledeporte, aunque TVE no confirmó la cobertura.

El granadino, que lidera una vez más la representación granadina como su principal opción al triunfo, está en un buen momento, como demostró con su cuarto puesto en el Maratón disputado por los Alpes suizos. Valero fue uno de los grandes protagonistas ese día, comandó en el primer punto de control en Nendaz y se mantuvo siempre entre los mejores.