Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
David Valero muestra la medalla de bronce que ganó en el maratón del Mundial de 2024. RFEC
Ciclismo

David Valero busca el podio en el cross country Mundial

El granadino está en forma como demostró al figurar entre los mejores del maratón

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:14

David Valero compite este domingo, desde las 13.30 horas, en la prueba de cross country que cierra el Mundial MTB 2025, en una carrera donde el corredor de Baza aspira a subir al podio y conquistar alguna de las medallas en juego. La carrera que pone broche a la competición tendrá lugar tras la de U23 femenina (10.30 horas), y podrá seguirse a través del canal oficial del Mundial en YouTube, aunque con posible geobloqueo según el país. En España, la emisión en directo será por Teledeporte, aunque TVE no confirmó la cobertura.

El granadino, que lidera una vez más la representación granadina como su principal opción al triunfo, está en un buen momento, como demostró con su cuarto puesto en el Maratón disputado por los Alpes suizos. Valero fue uno de los grandes protagonistas ese día, comandó en el primer punto de control en Nendaz y se mantuvo siempre entre los mejores.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea deja un herido grave en las fiestas de Ogíjares
  2. 2 El bar más antiguo de un pueblo de Granada que lleva el nombre de un histórico Papa
  3. 3 El precio del aceite de oliva se desploma en un momento crucial de su producción
  4. 4

    «Mi hermano tiene cáncer de pulmón y no puede abrir la ventana por el polvo del camino»
  5. 5 La Policía alerta de un bulo que circula por Santa Fe tras el terremoto registrado
  6. 6 Una panadería de Granada inventa el postre más granadino: tarta de queso de torta de la Virgen
  7. 7 «La gente corrió a atender a un hombre que se quedó tirado en el pasillo del metro»
  8. 8 Apuntan a tres menores «jugando con un mechero» como presuntos autores del incendio de la Fuente de la Bicha
  9. 9

    Tres heridos y diez kilómetros de retenciones tras un accidente en la A-92 de Granada
  10. 10 Aparece un flamenco en la playa de Torrenueva y el Ayuntamiento avisa a los bañistas de cómo actuar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal David Valero busca el podio en el cross country Mundial

David Valero busca el podio en el cross country Mundial