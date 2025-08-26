Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

David Martín y María González, vencedores del Trofeo San Agustín. Ideal
Ciclismo

David Martín y María González vencen en el Trofeo San Agustín

Ideal

Martes, 26 de agosto 2025, 19:13

El Circuito Provincial de Ciclismo Carretera Escuelas y Cadetes Diputación de Granada 2025 tuvo en una nueva cita con Santa Fe. Esta localidad, de tradición y solera dentro del ciclismo granadino de formación, acogió en la pista escuela del Complejo Deportivo Las Américas el 'Trofeo San Agustín'. Con organización del C.C. Santa Fe, la cita transcurrió satisfactoriamente con una importante presencia de ciclistas granadinos y de otras provincias andaluzas cercanas.

Desde los más pequeños de categoría promesa hasta los 'veteranos' de los cadetes disfrutaron del velódromo santaferino, en una carrera que fue subiendo de ambiente hasta coronar a David Martín (El Nieto del Lobo-Nutriban) y María González (Valverde Team-Ricardo Fuentes) en categoría cadete.

Los ganadores de la prueba por categorías fueron los siguientes: Promesa: Álvaro Molina y Candela Roldán (C.C. Armilla 23). Principiante: Martín Pérez (C.C. Wiber) y Lucía Gallego (C.D. Bikes Armilla). Alevín: José Miguel Domínguez (C.C. Armilla 23) y Blanca García (C.D. Ronda Lucena). Infantil: Juan Miguel Pruaño (C.D. Peña Ciclista Trebujena) y Telma Santafausta (C.C. Armilla 23). Y, por último, en cadete: David Martín (El Nieto del Lobo-Nutriban) y María González (Valverde Team-Ricardo Fuentes).

