David Ferrer deja a Roberto Carballés de suplente en la eliminatoria de Davis contra Dinamarca

David Ferrer optó por dejar a Roberto Carballés de suplente en la eliminatoria de la Copa Davis que disputa España contra Dinamarca, en la pista marbellí de Puente Romano. El capitán español prescindió del concurso del granadino, que ni tan siquiera está incluido en el partido de dobles, por lo que Carballés sólo intervendrá si se produce una lesión o Ferrer estima un cambio de última hora.

También sorprendió que David Ferrer eligiera para los individuales a Pablo Carreño, dado que el gijonés figua actualmente como 123 del mundo, aunque llegara a ser 'top ten', en concreto el diez de la ATP, en su mejor época, cuando incluso ganó a Novak Djokovic. El caso es que Carballés también batió al mejor jugador de Dinamarca y 9 ATP: Holger Rune.

En cuanto a Jaume Munar, que está en un momento dulce y disfruta de su mejor ránking –el 37– tras realizar un gran papel en el US Open, fue lógico seleccionarlo como número uno del equipo español. Pedro Martínez, que es el 67 tras ser el 36, fue elegido para el dobles.

Este sábado abrirá la confrontación precisamente Carreño frente a Rune, a partir de las 12.30. A continuación será el turno para Jaume Munar, contra el dos danés: Elmer Moeller. La primera jornada de este sábado se completará con el encuentro de dobles, que enfrentará a Munar y Pedro Martínez contra la pareja August Holmgren/Johannes. El domingo, si hace falta, Munar/Rune y Carreño/Moeller serán los últimos duelos.

Fútbol sala

El Sima Granada FS y CD Bujalance FS Beconet medirán fuerzas, este domingo desde las 12 horas en el Núñez Blanca, en el estreno del Grupo V de Segunda División B de fútbol sala. Granadinos y cordobeses chocarán en un encuentro que servirá para tomar la temperatura de dos equipos que, a priori, deberían luchar por mantener la categoría un año más. La escuadra nazarí presenta su principal novedad en el banquillo, donde Nano Calvache sucede como primer entrenador a Rafa Romero.

Los rojiblancos descendieron a Tercera como decimoterceros el pasado curso, pero la renuncia del filial del Jaén Paraíso Interior permitió la permanencia administrativa.

Con el gran fichaje de Germán Román en portería, el Sima Granada FS tratará de hacerse fuerte en casa con una plantilla más larga y empezar sumando tres puntos.

El Bujalance encara la nueva temporada con el objetivo de repetir su buen hacer de la 2024/25, cuando consiguieron salvarse con un margen de siete puntos respecto al Sima. Los rojillos, que han tenido una buena pretemporada, han conseguido el estelar fichaje de Solano, jugador internacional procedente del Valdepeñas de Primera División y ganador de Champions, Liga y Copa de España. Se espera que el pívot, bujalanceño y formado en la cantera del Bujalance, sea diferencial este año en Segunda división B.

Nano Calvache, entrenador del Sima Granada FS, llama a la afición a acudir al Núñez Blanca en una primera piedra de toque de dificultad para ellos: «Tenemos muchas ganas de que empiece a rodar el balón por cómo se ha desarrollado la pretemporada. Estamos recuperando nuestra mejor versión competitiva. Contamos con todos los efectivos menos Guille, que sigue recuperándose de su lesión. Esperamos que la afición nos dé la segunda oportunidad, igual que nos la ha dado la liga».

El equipo femenino se estrenará en Segunda División el próximo sábado 20 de septiembre, a las 16:30, recibiendo en Núñez Blanca al IES Luis de Camoens.

Pádel: Herogra Fertilizantes

El próximo fin de semana, del 19 al 21 de septiembre, se celebrará, en las instalaciones de Campus Pádel Club, el torneo XVII Herogra Fertilizantes, Memorial Miguel Aguilar, siendo este evento, al tiempo, el campeonato con más solera de toda Andalucía, dado que cuenta con 21 ediciones.

Este año, el campeonato alberga todas las categorías, tanto masculinas como femeninas y una categoría S 15 de menores. Además, los jugadores podrán inscribirse en una categoría mixta dividida en varios niveles.

En el cuadro de primera se esperan jugadores de la talla de Javier Limones, Héctor Perona, José Pedro Montalbán, Alejandro Correa, José María Benavides..., muchos de ellos actuales jugadores profesionales, otros ex-jugadores del WPT, , en general de las mejores palas de Andalucía.

El director de la escuela de pádel del club, Javier Limones, partirá como cabeza de serie. Este torneo será preparatorio para el próximo Europeo de veteranos, donde ha sido convocado por el seleccionador Juan José Gutiérrez para defender los colores de España.

El torneo, una vez más patrocinado por la empresa Herogra Fertilizantes y apoyado por la casa de Coches Kia, invita a todos los aficionados. Se espera como todos los años una gran afluencia de participación. Habrá más de 6.000 euros en premios entre todas las categorías.

El torneo empezará el viernes por la tarde (próximo día 19) y acabará el domingo a mediodía, y la compeptición tendrá las puertas abiertas para los amantes de este deporte.

Baloncesto Copa Diputación

El diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, junto al delegado provincial de la Federación Andaluza de Baloncesto, Germán Morales, presentó la Copa Diputación de Granada, que se celebrará en 5 municipios de la provincia de Granada (Motril, Santa Fe, Baza, La Zubia y Granada) durante este mes de septiembre.

Se trata del primer torneo oficial de la temporada que enfrenta a los equipos granadinos. Juegan Baza, CD Granada Mas Baloncesto, CB Santa Fe y Atarfe, La Zubia y Costa Motril y Granada por el Baloncesto.