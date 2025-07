El Cultural Asako de Motril clausura el Campeonato de Andalucía con dos platas

El Cultural Asako de Motril cerró su participación en el Campeonato de Andalucía femenino de clubes con dos subcampeonatos. El conjunto de la Costa Tropical ... presentó dos equipos a la competición, uno para la categoría juvenil y otro para la infantil, alzándose ambos con la plata autonómica.

La expedición motrileña se desplazó hasta la playa de la Victoria de la ciudad de Cádiz para vivir una jornada deportiva al más alto nivel dentro del fútbol playa base de la comunidad con un objetivo en mente. «Cualquier entrenador que diga que acude a una competición para pasar el rato mentiría. Nosotros asistimos para darlo todo e intentar ganar», afirmó Salva Rodríguez, presidente y uno de los técnicos del Asako, a IDEAL.

Ampliar El Infantil del Asako, con sus medallas. R. I.

Con dicha premisa se plantaron las futbolistas granadinas sobre la arena gaditana, logrando plantarse en la final por partida doble. El Infantil se midió al Guadalcacín jerezano, que se impuso por un ajustado 2-1. En el caso del Juvenil, las jugadoras del Asako superaron las semifinales con un contundente triunfo por 8-3 frente al Ciudad Alcalá sevillano. El partido por el título, de nuevo contra el Guadalcacín.

«Competimos muy bien durante todo el torneo, también en la final. No tuvimos la suerte de otras veces y la pelota en lugar de botar hacia dentro de la portería, lo hizo hacia fuera», valoró Rodríguez. El Juvenil motrileño cayó por 4-3 en otra final más que disputada. «Cometimos un error en una pérdida de balón que nos costó el encuentro, aunque no paramos de atacar en busca de la remontada. No pudo ser», añadió.

Ambos conjuntos del Asako alzaron la plata, un gran resultado a nivel andaluz mientras esperan su posible clasificación para el próximo Campeonato de España de fútbol playa, previsto para finales de este mes.