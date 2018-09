División de Honor El Cúllar Vega, sin Wito para defenderse ante el Céltic JM BALDOMERO / IDEAL Los de Romario solo han recibido un gol en los primeros cuatro partidos disputados C. GUISADO GRANADA Sábado, 29 septiembre 2018, 00:39

El Berja tiene que defender su coliderato esta semana como local ante el Maracena, que es quinto. Y el Cúllar Vega, el otro equipo que ocupa esa primera plaza de grupo compartida con los almerienses, recibe al Céltic para jugar su segundo derbi consecutivo. No puede estar más emocionante este comienzo de temporada. Un Cúllar Vega reforzado y que juega a lo mismo que la pasada campaña. Los de Romario solo han recibido un gol en los primeros cuatro partidos disputados. Las cifras hay veces que dibujan muy bien las dinámicas de los equipos. Y estos rojillos, sin Wito por sanción, miden a un Céltic que se sacude el cartel de recién ascendido después de la victoria ante el Estepona la semana pasada.

En el Maracena no estará Crespo, castigado con dos partidos por el Comité de Competición. El Berja se ha destapado como el equipo más goleador de la categoría en este arranque, pero también deja ver sus fragilidades en defensa. En el último encuentro, recibió dos goles del Cártama, equipo que todavía no ha sumado ningún punto y que, por lo tanto, ocupa la última posición. Al Atlético Monachil le toca cambiar de dinámica en la casa del Begíjar. Después del buen partido en Armilla, los de Leo Fernández encadenan dos derrotas consecutivas. El rival de esta jornada sirve sobre todo para medir las sensaciones del equipo granadino, porque los jienenses no conocen derrota aún. El Begíjar no ha perdido y el Arenas no ha ganado. Los de Rafa Fernández vuelven al calor de su público para enfrentarse precisamente al Cártama, un esparrin para ganar en confianza. El técnico armillero ha comentado esta semana que no está preocupado por los resultados, ya que las bajas del equipo, que viajó con once la semana pasada a Málaga, están determinando los primeros encuentros.