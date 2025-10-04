Dos canteranos logran que un equipo de Primera visite Maracena por la Copa

Los goles de dos canteranos del Maracena como Raúl Fernández y David Reinoso propiciaron que un equipo de Primera división vaya a visitar su campo ... con motivo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey. El primero trabaja en la cafetería de su familia en Peligros; el segundo, aún estudia. Entre ambos lograron que el modesto club del área metropolitana granadina tumbara al Sporting de Ceuta tras el 1-1 de la ida para fiesta de los cerca de 2.000 vecinos que acudieron a la Ciudad Deportiva y que ya esperan rival de entre los andaluces Betis y Sevilla y los valencianos Villarreal, Valencia, Levante y Elche para el sorteo del lunes de cara a los días 28, 29 o 30 de este mes.

Maracena David García, Juanjo, Cámara, Salvatierra, Rubén Alarcón, Marfil, Kiki (Sabaca, m. 63), Falín (Marcley, m. 84), David Romero (Maldonado, m. 75), Raúl Fernández (Reinoso, m. 84) y Lester (Osuna, m. 75). 2 - 0 Sporting de Ceuta Siles, Anas (Larbi, m. 21), Omar (Mahfoud, m. 74), Ayman (Ilias, m. 74), Yunes, Cabo, Bujia (Younes, m. 60), Tayo, Youssef, Ilias y Moha Fadel. Goles: 1-0, m. 44: Raúl Fernández. 2-0, m. 90: Reinoso.

Árbitro: José María Robles (Murcia). Expulsó por dos tarjetas amarillas al visitante Youssef (m. 90) y amonestó por protestar al entrenador local, Javier González Vilaseca (m. 40), y a sus jugadores Raúl Fernández (m. 45) y a los visitantes Ayman (m. 45), Larbi (m. 50) y Bujia (m. 58).

Incidencias: Partido de vuelta correspondiente a la última ronda de la fase previa a la primera eliminatoria de la Copa del Rey, tras el 1-1 de la ida, disputado en el estadio municipal de la Ciudad Deportiva de Maracena ante 1.918 espectadores.

Acababan de retirar la parafernalia por la Copa del terreno de juego, sin que se hubiera cumplido aún ni tan siquiera el primer minuto, cuando el capitán Raúl Fernández habilitó solo contra el portero a Lester dentro del área aunque en posición antirreglamentaria. Al corpulento delantero del Maracena sí le ganaron una carrera posterior, con la afición ya enardecida con los envíos directos de su equipo. Las gradas rugieron ante un posible penalti sobre David Romero aún en el primer cuarto de hora.

Poco después, una pifia ceutí atrás ofreció a Raúl una oportunidad inmejorable, pero la mandó a las vías del metro tras lamentarse con el césped. A este le siguió un remate acrobático de David Romero que provocó la primera parada del portero rival. El Maracena imponía su calidad, sustentada especialmente sobre el habilidoso Falín, que en la vida reparte flores y sobre el campo, magia; los futbolistas del Sporting, para alargar su esperanza, iban cayendo desmayados uno a uno para arañar segundos al partido. Al menos una lesión sí fue cierta y conllevó la primera sustitución, precisando un vendaje en la mano izquierda incluso.

Había nervios entre los locales, cada vez más desesperados por las pérdidas de tiempo, como se vio en una jugada supuestamente ensayada a balón parado que no lo pareció tanto. El Maracena chutaba desde fuera del área, sin claridad, y el Sporting de Ceuta aún amenazaba con algún contragolpe, pero Raúl estuvo a punto de redimirse tras dos jugadas magníficas dentro del área y Falín estuvo a punto de sorprender con un centro que se envenenó hacia el interior de la portería. Pasada la media hora, Lester desperdició un nuevo uno contra uno con el guardameta ceutí tras un pelotazo desde atrás.

Aún no había subido ni un gol al marcador pero los más entusiastas ya soñaban con la visita del Real Madrid incluso en alguna ronda posterior, como cantaron por un megáfono. Algunos jugadores del Sporting de Ceuta, por otra parte, denunciaron al árbitro algún tipo de insulto supuestamente racista aislado que conllevó la activación del protocolo para posterior aviso por megafonía. «Si siguen así, nos vamos», dijo quien había sido ya sustituido desde el banquillo, de hecho. Lester volvió a probar al portero visitante con un frentazo picado, a cuyo rechace no estuvo lo suficientemente rápido Raúl, pero el capitán sí estaría atento ante una prolongación de su compañero en punta también con la cabeza para poner a su equipo y a su pueblo por delante justo antes del descanso.

Logrado lo fundamental, irse con ventaja al intermedio -con la irrenunciable rifa durante el mismo-, el Maracena gestionó con más calma la segunda parte ante un rival con pocos argumentos. Lester pudo sentenciar pronto, con un disparo que se le marchó fuera al contragolpe, pero el partido quedaría parado a la hora por la lesión de un jugador del Sporting de Ceuta al que sus propios compañeros llevaron en camilla hasta la ambulancia. Falín buscó una escuadra al reanudarse y un taconazo suyo después levantó los primeros 'olés' entre las gradas pese a la diferencia mínima aún al no pasar su adversario del centro del campo.

Otro gol desde la casa

Ya en la recta final, a Sabaca le sacaron un cabezazo de la línea tras cederle Raúl el brazalete de capitán tras salir del banquillo y el Sporting de Ceuta sacó el orgullo con un par de ataques furibundos aun sin peligro real. Otro revulsivo también canterano y del pueblo, David Reinoso, sería quien marcase el gol de la tranquilidad ya sobre la bocina tras perdonar otra ocasión justo antes. Recién promocionado del juvenil como él, también Juanjo pudo ampliar la ventaja ya tras la expulsión por segunda tarjeta amarilla de un rival desquiciado. Nadie chafó la fiesta en Maracena, para jolgorio sobre todo de los niños que lo vivieron desde su pista de atletismo, y un equipo de Primera división visitará su Ciudad Deportiva en menos de un mes.