Celebración de los futbolistas del Maracena en el vestuario. Diego Lemus

Fútbol

Dos canteranos logran que un equipo de Primera visite Maracena por la Copa

La crónica ·

Los goles de Raúl Fernández y David Reinoso propician la fiesta del modesto club granadino

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Maracena

Sábado, 4 de octubre 2025, 20:36

Comenta

Los goles de dos canteranos del Maracena como Raúl Fernández y David Reinoso propiciaron que un equipo de Primera división vaya a visitar su campo ... con motivo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey. El primero trabaja en la cafetería de su familia en Peligros; el segundo, aún estudia. Entre ambos lograron que el modesto club del área metropolitana granadina tumbara al Sporting de Ceuta tras el 1-1 de la ida para fiesta de los cerca de 2.000 vecinos que acudieron a la Ciudad Deportiva y que ya esperan rival de entre los andaluces Betis y Sevilla y los valencianos Villarreal, Valencia, Levante y Elche para el sorteo del lunes de cara a los días 28, 29 o 30 de este mes.

