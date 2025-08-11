Cristina Sánchez y Álex Gómez, campeones de Europa en la categoría sub 20

Jose Manuel Puertas Granada Lunes, 11 de agosto 2025, 11:53 Comenta Compartir

La selección española femenina de la categoría sub20 se proclamó campeona europea tras imponerse en la final del Eurobasket de la categoría a Lituania por un rotundo 50-102 en un partido de clarísimo dominio español a partir del segundo cuarto. De este modo, dos granadinos, la jugadora Cristina Sánchez Cerqueira y el entrenador ayudante, Álex Gómez, se colgaron la medalla de oro en el torneo disputado en Matosinhos (Portugal).

La final comenzó igualada, con las bálticas basándose en su principal amenaza, el tiro exterior, y España madurando un encuentro que terminaría rompiendo por la vía rápida. Un descomunal parcial de 31-6 en los siete minutos previsto al descanso hizo que el marcador pasara del 25-25 al 56-31 con el que ambos equipos se marcharon a vestuarios. La escapada española coincidió con los primeros minutos de Cristina Sánchez en la cancha. La granadina, que aportó su habitual intensidad en defensa y rebote, aprovechó su oportunidad tras un torneo en el que su peso en la rotación ha sido irregular, quedándose incluso sin jugar en el duelo de semifinales. De ese modo, la hija de los exjugadores Felix Sánchez y 'Peque' Cerqueira –actual jugadora de las Arkansas Razorbacks de la NCAA estadounidense– acaba el torneo con un gran sabor de boca, no solo por el éxito colectivo sino también por su relevante aportación en el momento clave de la final.

Por su parte, Álex Gómez, actual técnico del La Salle Melilla de la LFChallenge, se estrenaba este verano como entrenador en las categorías inferiores de la Federación Española, y lo ha hecho desde luego de forma inmejorable, logrando un oro en un estreno que será inolvidable para él.

España alcanzó la final tras superar en semifinales a Italia (73-67, sin participación de Sánchez), en cuartos de final, a Turquía (77-65, con dos minutos de la granadina) y en octavos, a Alemania (88-69, con cuatro puntos de la jugadora de Arkansas Razorbacks en ocho minutos disputados). Previamente, el equipo dirigido por Isaac Fernández –próximo entrenador en el Cadí La Seu de otra granadina como Marta Morales– se clasificó segundo de su grupo, tras superar a Israel (94-69) y, curiosamente a su rival por el oro, Lituania, por un clarísimo 89-48. En esa fase llegó la única derrota del combinado rojigualda, al ceder frente a Bélgica por un ajustado 77-79. Sin embargo, el cuadro belga acabaría cayendo en cuartos de final ante Suecia (76-77) despejando así el camino de España, como también lo hizo la sorprendente derrota de la hasta entonces invicta Francia frente a Israel en octavos (74-81).

