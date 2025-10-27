Corberán: «El Maracena aumentará la exigencia; es el partido más importante de su historia»

El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, compareció durante la previa del partido de Copa del Rey que enfrentará a su equipo contra el humilde Maracena, ... conjunto cinco categorías inferior. «Aunque no militan en las categorías más importantes de nuestro fútbol, se hallan en la misma competición que nosotros. Nos subirán el nivel de exigencia. Se trata del partido más importante de toda su historia, para el que se clasificaron por méritos propios al ganar una ronda previa», valoró el técnico.

Corberán alabó el «poderío físico» del cuadro dirigido por Javi Vilaseca, contra el que los ches pretenden «coger sensaciones a través de hacer un buen juego y de conseguir un buen resultado de cara a la temporada. Nos centramos en nuestras posibilidades en el partido», añadió. Acerca de la sede designada como Los Cármenes, el míster del Valencia se mostró «encantado» de poder acudir «a un campo profesional, de Primera división».

«Tenemos que representar de la mejor forma posible este escudo en cualquier competición que dispute el Valencia. El partido es importante para nosotros y lo empezamos a preparar tras el derbi con el Villarreal. Iremos a Granada con ilusión y con ganas de hacer un buen partido», concluyó.