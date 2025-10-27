Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El técnico che Carlos Corberán da indicaciones a sus jugadores en el derbi contra el Villarreal. AFP

Entrenador del Valencia

Corberán: «El Maracena aumentará la exigencia; es el partido más importante de su historia»

«Estamos encantados de acudir a un estadio de Primera como Los Cármenes; intentaremos coger sensaciones para la temporada», explica Carlos Corberán, entrenador del Valencia

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Lunes, 27 de octubre 2025, 14:06

Comenta

El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, compareció durante la previa del partido de Copa del Rey que enfrentará a su equipo contra el humilde Maracena, ... conjunto cinco categorías inferior. «Aunque no militan en las categorías más importantes de nuestro fútbol, se hallan en la misma competición que nosotros. Nos subirán el nivel de exigencia. Se trata del partido más importante de toda su historia, para el que se clasificaron por méritos propios al ganar una ronda previa», valoró el técnico.

