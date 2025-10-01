Ya se conocen los posibles rivales del Granada para la Copa del Rey

El Granada ya tiene posibles rivales para la primera ronda de la Copa del Rey. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) hizo oficial la ... distribución de clubes por proximidad geográfica que conformarán el sorteo de la primera ronda del torneo del 'KO', previsto para el lunes 6 a las 13.00 horas.

La UD Maracena, que este sábado se juega el pase a dicho instancia frente al Sporting de Ceuta (18.30 horas en la Ciudad Deportiva de Maracena) en el partido de vuelta de la eliminatoria previa, también conoce la lista de sus posibles adversarios, todos ellos de Primera división. En la presente edición, los emparejamientos de dicho cruce se llevarán a cabo por razones de cercanía geográfica, por lo que los metropolitanos se medirían a un club de Andalucía o de la Comunitat Valenciana.

En base al formato de competición, el vencedor de la eliminatoria entre el Maracena y el Sporting de Ceuta recibiría en su campo sí o sí a un equipo de Primera división al tratarse de uno de los de peor categoría -División de Honor los maraceneros-. Como marca el reparto territorial realizado por la RFEF, el Maracena se enfrentaría a Villarreal, Valencia, Levante, Elche, Real Betis o Sevilla. El cuadro de Javier Vilaseca, en caso de ganar la ronda previa, evitaría en esta instancia al Granada, que se verá las caras a domicilio con un equipo de Segunda RFEF o de Tercera RFEF.

Posibles adversarios del Granada

Los rojiblancos quedarán encuadrados en la primera ronda de la Copa con Roda, Ciudad de Lucena, Cieza -todos de la quinta categoría-, Torrent, La Unión Atlético, UCAM Murcia, Atlético Antoniano, Estepona, Puente Genil, Lorca o Real Jaén -estos de la cuarta división-.