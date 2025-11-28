El complejo deportivo Chana acoge un doble enfrentamiento del Ciudad de Granada

El Rincón Fertilidad Alfarnatejo BM Ciudad Jardín será el rival del BM Ciudad de Granada femenino este sábado a las 17 horas, en el complejo ... deportivo Chana. Las malagueñas ocupan la cuarta posición en la clasificación a tan solo un punto de las granadinas.

Cinco victorias y una derrota es el bagaje de las de la Costa del Sol en una temporada en la que el equipo ha dado un salto de calidad, basado entre otras en el fichaje de Sonora Solano, la mejor portera de la categoría.

Las de Pablo Perea por su parte comparte liderato con el BM Costa y se mantienen invictas con cinco victorias y un empate, por lo que se prevé un choque tremendamente igualado.

Marie Sulmont lesionada en la penúltima sesión de entreno es baja segura y se espera la reaparición de Carmen Jiménez.

Por su parte, el Ciudad de Granada masculino recibe a partir de las 19.00 al Club BM Cantera Sur. Los almerienses ocupan la cuarta posición a tres puntos y vienen de ganar en casa a BM Maracena. El BM Ciudad de Granada, que comparte liderato con el Sano BM Antequera, continua invicto y viene de ganar a domicilio a BM Carboneras.

Este sábado, además, el Maracena recibe al Mijas mientras que el Cúllar Vega se las ve en casa ante el Carboneras.

El UGR de voleibol se mide en Fuentenueva al Mairena; derbi en el rugby femenino

La agenda deportiva del fin de semana la completan otros equipos granadinos. El voleibol, el Universidad de Granada, de la Superliga femenina 2, se medirá en Fuentenueva al Mairena, este sábado a las 16 horas. El CDU Atarfe recibe al Emalsa Gran Canaria a las 18 horas. En la Primera división masculina, el UGR se enfrenta al CUV Alcorcón a las 13. En rugby, el UGR de la Primera Territorial masculina se cruza con el Marbella el domingo a las 12 horas. En Primera Territorial femenina, derbi entre el UGR y el Escoriones Armilla, este sábado a las 16 horas.