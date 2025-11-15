El Ciudad de Granada vence al Cúllar y la UGR se suma a la pugna por el ascenso

BalonmanoEl Ciudad de Granada vence al Cúllar y la UGR se suma a la pugna por el ascenso
Buena jornada para los equipos de la capital, a falta del Ciudad de Granada femenino en Primera Nacional
Granada
Sábado, 15 de noviembre 2025, 20:52
El Balonmano Ciudad de Granada se llevó la victoria en el derbi provincial ante el Cúllar Vega (21-15) para mantenerse en la parte alta ... de la tabla de Segunda Nacional masculina. El cuadro dirigido por Óscar Valero no dio opción a los culleros, que fueron inferiores en el Polideportivo La Chana y continúan como único equipo de la categoría sin puntos.
Por su parte, el conjunto de la capital iguala a siete puntos con el líder Antequera tras sumar su tercera victoria consecutiva pese a contar con la baja de Diego Pradillo.
En Primera Nacional femenina, la UGR derrotó al Solúcar (24-29) para 'colarse' en la pugna por el ascenso al alcanzar los diez puntos, misma cantidad que el líder Unicaja Costa del Sol Málaga y el Ciudad de Granada, que se miden este domingo a partir del mediodía.
