La plantilla del BM CIudad de Granada. BM CIudad de Granada

Balonmano

El Ciudad de Granada vence al Cúllar y la UGR se suma a la pugna por el ascenso

Buena jornada para los equipos de la capital, a falta del Ciudad de Granada femenino en Primera Nacional

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Sábado, 15 de noviembre 2025, 20:52

Comenta

El Balonmano Ciudad de Granada se llevó la victoria en el derbi provincial ante el Cúllar Vega (21-15) para mantenerse en la parte alta ... de la tabla de Segunda Nacional masculina. El cuadro dirigido por Óscar Valero no dio opción a los culleros, que fueron inferiores en el Polideportivo La Chana y continúan como único equipo de la categoría sin puntos.

