El Ciudad de Granada se lleva el derbi ante el Maracena

El Balonmano Ciudad de Granada se llevó el derbi (22-29) y continúa invicto en liga. Los de Óscar Valero realizaron el peor partido de ... la temporada, pero fueron superiores a un Maracena que se deshizo tras los primeros quince minutos del choque.

Muchísimos errores en defensa y pérdidas de balón por parte de ambos equipos convirtieron por momentos el partido en un correcalles. Los nazaríes comenzaron a distanciarse en el marcador a partir del minuto 20, llegando al descanso con una diferencia de seis goles (7-13.

Los técnicos trataron de corregir errores en el vestuario, pero la segunda parte fue un calco, con el Maracena incapaz de recortar diferencias. Por su parte, los visitantes aguantaron y se llevaron el gato al agua.

Una semana más, el portero nazarí Carlos Manzano se erigió como el mejor jugador del partido. El guardameta atraviesa uno de sus mejores momentos, lo que beneficia al equipo de Valero.

El Ciudad de Granada es segundo a dos puntos del líder, el Sano BM Antequera, pero los malagueños cuentan con un partido más. El Maracena marcha penúltimo, aunque con dos fechas menos.