El plantel del Ciudad de Granada. R. I.
Balonmano

El Ciudad de Granada se lleva el derbi ante el Maracena

El conjunto de Óscar Valero ronda el liderato en Segunda Nacional

R. I.

Domingo, 26 de octubre 2025, 19:57

Comenta

El Balonmano Ciudad de Granada se llevó el derbi (22-29) y continúa invicto en liga. Los de Óscar Valero realizaron el peor partido de ... la temporada, pero fueron superiores a un Maracena que se deshizo tras los primeros quince minutos del choque.

