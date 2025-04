El circuito provincial BTT Maratón Diputación se estrena en Fornes

R. I. Granada Lunes, 14 de abril 2025, 13:03 Comenta Compartir

Magnífico inicio en Fornes para el circuito provincial BTT Maratón Diputación de Granada 2025. Esta localidad congregó a numerosos ciclistas que no quisieron perderse la primera de las cuatro pruebas que forman parte de esta competición de larga distancia. La VII BTT Los Ríos ofreció una intensa matinal de ciclismo de montaña donde alrededor de 150 ciclistas afrontaron los 54 km de recorrido propuestos por el C. C. Los Ríos, club encargado de la organización de este evento que también puntuó para el ranking andaluz BTT Maratón 2025.

El imponente marco natural donde se llevó a cabo la carrera llevó a los bikers por lugares como La Resinera. Las temperaturas no muy altas hicieron que los corredores no derrocharan esfuerzo alguno en la lucha deportiva por la victoria.

En la general masculina, dos hombres se jugaron la victoria tras una selección de ocho inicial y luego un terceto junto a Federico Fajardo (C. C. Semar). Esos dos 'elegidos' fueron Adolfo García (C. D. Bikes Armilla) y Santiago Cortinas (C.C. Semar), quedando ambos en solitario a 15 km de meta. Ya en los últimos metros, Cortinas demarró y García no pudo evitar la victoria de su rival. Ramos cerraría posteriormente un podio de auténtico lujo.

Por su parte, las féminas presentes en Fornes ofrecieron un bonito duelo en cabeza entre Alba Membrilla (Espejo Bike Team) y la gallega Eva Ortega (C. V. Bikes Team). Membrilla, quien venía de competir el día anterior en tierras onubenses, tiró de casta para abrir hueco y sumar un nuevo triunfo. Ortega fue segunda y la tercera ciclista en meta fue Diana Carolina Paniagua (C. D. Bikes Armilla), a escasos segundos del segundo puesto.

Ganadores de la prueba por categorías: júnior, Adrián Romero (Repsol Grupo Gasóleos/Moclín); sub 23: José Antonio Luque (C. D. Dr Bike Granada); élite: Santiago Cortinas (C. C. Semar) y Eva Ortega (C. V. Bikes Team); máster 30: Daniel Estévez (C. D. Etipon Bike) y Alba Membrilla (Espejo Bike Team); máster 40: Adolfo García (C. D. Bikes Armilla) y María Nieves Cantos (C. D. Dr Bike Granada); máster 50: Ignacio Morón (C. D. Dr Bike Granada); y máster 60: Miguel Rodríguez (C. D. Meitel).

Junto a los participantes estuvieron presentes, entre otros, el diputado de Deporte, Eric Escobedo (quien también participó como ciclista) y la alcaldesa de Fornes, Ana Belén Fernández. Como siguiente prueba de esta competición estará la II Maratón Villa Romana de Salar prevista para el domingo 20 de abril.

