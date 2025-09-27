Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ciclismo

El circuito Carretera Escuelas y Cadetes Diputación concluye y tiene ganadores

La cita ha contado con seis pruebas durante el curso

R. I.

Garnada

Sábado, 27 de septiembre 2025, 12:57

El circuito provincial Carretera para Escuelas y Cadetes de la Diputación de Granada llegó a su fin en Armilla, tras un amplio cartel de siete pruebas disputadas. Los ganadores finales son promesa: Javier Águila y Candela Roldán; principiante: Martín Pérez y Lucía Gallego; alevín: Alejandro Écija y Blanca García; infantil: Aarón Arnedo y Telma Santafausta; cadete: David Martín y Sheila Salas.

