El circuito Carretera Escuelas y Cadetes Diputación concluye y tiene ganadores

Sábado, 27 de septiembre 2025

El circuito provincial Carretera para Escuelas y Cadetes de la Diputación de Granada llegó a su fin en Armilla, tras un amplio cartel de siete pruebas disputadas. Los ganadores finales son promesa: Javier Águila y Candela Roldán; principiante: Martín Pérez y Lucía Gallego; alevín: Alejandro Écija y Blanca García; infantil: Aarón Arnedo y Telma Santafausta; cadete: David Martín y Sheila Salas.

