Los ciclistas que recorren España por Valencia llegan a Granada: «Llevamos 100.000 euros recaudados»

Los ciclistas de BME Spain llegaron a Granada. Dentro de su reto solidario 'Volvamos a construir Valencia' con el que recaudan fondos para los damnificados ... de la DANA mientras pedalean por toda España, la expedición continuó su hoja de ruta por Andalucía rumbo a Paiporta, el destino final tras más de 6.000 kilómetros realizados desde el 14 de mayo. José Manuel Dosdad, catalán de nacimiento y vecino de Vegas del Genil, encabezó la iniciativa.

«Me contactaron a través de la Fundación Alberto Contador, a la que pertenezco. Me gustó la iniciativa, pues la DANA destrozó muchas zonas de Valencia y cualquier ayuda es bienvenida. Arrancamos en Paiporta y he recorrido algún tramo de todas las etapas en territorio peninsular, solo me faltó Canarias. Se hace duro, pero es una aventura bonita. Ya llevamos casi 100.000 euros recaudados», explicó el propio Dosdad a IDEAL tras su llegada a la provincia.

Los fondos recopilados con la ayuda de proveedores, clientes y empleados de BME Spain, así como de particulares, se entregarán el próximo domingo 15 a la Fundación Felisa, el ente que ayuda a los afectados a reconstruir sus casas. «Nosotros tenemos un local en Paiporta que quedó hecho polvo por la DANA. Más allá de los desperfectos materiales, lo que vimos allí fue tremendo. Mucha gente ha perdido su vida y queremos ayudarle. Con lo que llevamos, nos da en principio para rehabilitar unas 20 viviendas», aseveró Josep Suriñach, director general de BME Spain.

El directivo y Dosdad llegaron a Granada junto a otros compañeros de viaje enfundados en su maillot. Ana Viladomiu, la más joven a sus 20 años, completó entera la etapa desde Málaga. «He participado en la inicial de Sevilla a Cádiz, en la segunda de Cádiz a Málaga y ahora en esta, que es la más bonita de todas. A pesar del desnivel que hay hacia Granada, la naturaleza y los pueblos que hay por el camino son una pasada. Supone toda una aventura para cualquier deportista, pero si sirve para arreglar casas, mucho mejor», espetó antes de marcharse a descansar.

La gran parte del grupo continuará este jueves hacia Orce en su subida hacia el Levante, en la que otros corredores entrarán en la rotación como en las anteriores etapas. De Valencia, el proyecto siguió por Cataluña, Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla y León, País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y Canarias. Un país unido ante la desgracia para orgullo de sus gentes.