Carlos Rodríguez tira de cáracter y gana otro puesto

Carlos Rodríguez tiró de carácter combativo en la decimoquinta etapa del Tour de Francia para ganar otra posición en la clasificación general, hasta el noveno ... puesto, después de volver al 'top-10' el día anterior. El ciclista sexitano del Ineos peleó en la fuga tras haberse quedado atrás inicialmente y terminó en el grupo perseguidor tras los belgas Tim Wellens y Victor Campenaerts. A falta de más 'piernas', Carlos Rodríguez tuvo al fin parte del protagonismo que desea y animó buena parte de la jornada.

Parecía que Carlos Rodríguez podía acusar el cansancio de la etapa previa, cuando contribuyó a la victoria de su compañero Thymen Arensman, pero el sexitano sacó fuerzas de flaqueza e impidió que la fuga se 'durmiera' pese a la ventaja de Wellens, con buenos relevos en los repechos incluso. El líder de Ineos en este Tour de Francia terminó decimonoveno a un minuto y 36 segundos del belga triunfador, parte del grupo que terminó liderando al cruzar la meta el francés Julian Alaphilippe al esprint, y rubricó una segunda semana de competición mucho mejor que la primera.

En concreto, Carlos Rodríguez recuperó cuatro minutos y 31 segundos al resto de favoritos y adelantó al irlandés Ben Healy, del que le separaban cuatro minutos y 16 segundos, hasta sacarle 15 segundos. De esta forma, el sexitano arañó en las dos últimas etapas hasta nueve minutos con respecto al poseedor del noveno puesto el pasado viernes, por el austriaco Felix Gall.

«Es difícil estar adelante»

«La verdad es que el objetivo era la victoria de etapa otra vez, no necesariamente conmigo», reconoció Carlos Rodríguez tras la etapa. «Me tuve que vaciar en la segunda subida e iba un poco justo después de cuatro días de gran esfuerzo y sin ir al 100%; es difícil estar adelante, y fue una pena no conseguir ese triufno, pero uno no puede conseguir siemper lo que quiere», compartió, crítico todavía. «Sabía que por detrás iban a ir más tranquilos, y que cuantos menos fueran delante sería mejor, pero lo principal es que ahora vamos con mejores sensaciones», sostuvo el líder de Ineos en el Tour.