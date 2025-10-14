David Valero se retira del XCO olímpico

David Valero anunció su retirada del 'cross country', la modalidad olímpica de la bicicleta de montaña, después de participar este pasado domingo en la prueba ... de Mont-Sainte-Anne (Canadá) con una 46ª posición. «Fue mi última Copa del Mundo en cuanto al calendario estricto. Ha llegado el momento de pasar página; se nota que las condiciones y las prestaciones no son ya las más adecuadas a mi edad porque las nuevas generaciones vienen muy fuerte», justificó a sus 36 años y dejando la puerta abierta a seguir compitiendo en otras pruebas por etapas como en las de maratón, en cuyo Mundial consiguió la medalla de bronce el año pasado y rozó el podio en la última edición.

«Cierro un ciclo de diez años en mi vida y espero abrir otro también bonito en el que seguir disfrutando del 'mountain bike' (MTB) que me apasiona y del ciclismo en general porque aún me queda carrete en otras disciplinas», aclaró Valero. «Fue una época muy bonita durante la que disfruté con grandes resultados de unos años increíbles en los que aprendí e hice muchos amigos. Gracias a todos los que me habéis apoyado también desde casa y sobre todo a mi equipo por arroparme hasta el último día», expresó, emocionado, a través de sus redes sociales personales.

El palmarés de David Valero contempla la medalla de plata olímpica en los Juegos de Tokio en 2021 así como numerosos podios mundiales, con victoria en la 'snowshoe' de 2022, además de tratarse del español con más títulos nacionales con hasta diez triunfos. Su excompañero y director de equipo en el BH Coloma Team, Carlos Coloma, quiso agradecerle a su vez su «profesionalidad y trabajo constante» para erigirse como «una referencia para todos los que tengan ganas de aprender». «Fueron unos años preciosos, el XCO siempre tendrá a David Valero Serrano como a uno de los mejores corredores de la historia. Ahora, a seguir disfrutando, que te lo mereces todo», le deseó.