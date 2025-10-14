Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

David Valero recibe el cariño de Baza al ganar su décimo título de campeón de España. R. I.
Ciclismo

David Valero se retira del XCO olímpico

El bastetano de 36 años sí seguirá compitiendo en otras pruebas por etapas

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 14 de octubre 2025, 13:52

Comenta

David Valero anunció su retirada del 'cross country', la modalidad olímpica de la bicicleta de montaña, después de participar este pasado domingo en la prueba ... de Mont-Sainte-Anne (Canadá) con una 46ª posición. «Fue mi última Copa del Mundo en cuanto al calendario estricto. Ha llegado el momento de pasar página; se nota que las condiciones y las prestaciones no son ya las más adecuadas a mi edad porque las nuevas generaciones vienen muy fuerte», justificó a sus 36 años y dejando la puerta abierta a seguir compitiendo en otras pruebas por etapas como en las de maratón, en cuyo Mundial consiguió la medalla de bronce el año pasado y rozó el podio en la última edición.

