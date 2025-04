El Churriana de la Vega celebrará su 80 aniversario debutando en 3ª RFEF

José Antonio Salvador Motril Martes, 15 de abril 2025, 12:28 Comenta Compartir

La próxima temporada cumplirá 80 años y lo hará debutando por primera vez en su historia en el grupo IX de la 3ª RFEF. Se trata del Churriana de la Vega. Su estadio, el municipal El Frascuelo, ya se prepara para recibir el próximo curso a equipos granadinos de la relevancia de CF Motril, Huétor Vega, Huétor Tájar, Arenas de Armilla y Recreativo Granada, salvo que alguno de ellos ascienda durante el próximo mes a la 2ª RFEF o descienda a División de Honor-.

La entidad se creó en 1946 y en los últimos seis años tiene al mismo presidente, Francisco Cortés. Sensiblemente emocionado se explicó para IDEAL: «El año pasado lo prioritario era mantenernos, para esta campaña hicimos una apuesta fuerte para intentar ascender, sin que fuera una prioridad, y lo hemos conseguido a pesar de disponer de un presupuesto modesto para la categoría de unos 110.000 euros», matiza.

«Lo difícil no es llegar, para mí lo complicado es mantenerse. Somos conscientes que hemos alcanzado techo, aunque lo que toca ahora mismo es disfrutar del éxito. En el próximo ejercicio tendremos un presupuesto para competir, intentando no pasar apuros y mantener la categoría, y esperamos que con la renovación del entrenador, que para nosotros es desde ya una prioridad», explica.

En el último partido, el equipo que entrena Leví Cantero empató a dos en casa ante el Atlético Marbella, un plantel que le triplica en el presupuesto. No cabe duda que lo conseguido por el equipo churrianero tiene mucho mérito.

«Lo normal es renovar»

El míster, churrianero de nacimiento, cumplió 40 primaveras el pasado 10 de abril y afronta su segunda etapa en el equipo, siendo la actual la cuarta temporada consecutiva. En dos de ellas militó en Primera Andaluza sénior y en ambas el equipo fue campeón de la liga regular, si bien ascendió a la División de Honor a la segunda oportunidad. Tras un año donde fueron séptimos, en la actual se confirmó el ascenso. «Como churrianero es un orgullo lograr el ascenso a Tercera por primera vez en nuestra historia. De todas formas, hay que se respetuoso. Lo primero es terminar la campaña, restan dos jornadas. Después me tomaré diez días para desconectar y lo normal, si no hay algún imprevisto, es que renueve», aporta. «Aspiro a crecer como entrenador y siempre aprendo y me informo de esta categoría y las superiores», cierra.

