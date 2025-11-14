Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El central motrileño Rally. J. A. S.

Fútbol · 3ª RFEF

Churriana y Huétor Tájar dirimen el derbi provincial de la jornada

El Motril recibe al San Pedro y el Arenas al Melilla; de visitante, el Huétor Vega viaja a Torreperogil y el Recreativo a Porcuna

José Antonio Salvador

Motril

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:43

Undécima jornada en 3ª RFEF. Todos los partidos se jugarán el domingo. En horario matinal hay dos encuentros: el Arenas de Armilla recibe al Melilla ... B y el Churriana se medirá al Huétor Tájar, en un derbi provincial. Por la tarde, el líder CF Motril juega ante el San Pedro, mientras que el Huétor Vega viaja a Torreperogil y el Recreativo Granada a Porcuna.

