Churriana y Huétor Tájar dirimen el derbi provincial de la jornada

Undécima jornada en 3ª RFEF. Todos los partidos se jugarán el domingo. En horario matinal hay dos encuentros: el Arenas de Armilla recibe al Melilla ... B y el Churriana se medirá al Huétor Tájar, en un derbi provincial. Por la tarde, el líder CF Motril juega ante el San Pedro, mientras que el Huétor Vega viaja a Torreperogil y el Recreativo Granada a Porcuna.

Abre el fin de semana, en el municipal de Armilla a las 11.30 horas, el Arenas recibiendo al filial del Melilla. Jorge Molina tiene las ausencias, por lesión, del mediapunta Dani Salvatierra, el mediocentro Charles y el extremo derecho Isra Peláez. Vuelve el delantero Canillas.

Derbi en El Frascuelo. Los locales del Churriana, desde las 12.30 horas, reciben al Huétor Tájar. El míster Levi Cantero no podrá contar, por lesión, con el medio centro Sergio Pimentel, el lateral izquierdo Fer Herrera y el central Aymar. En el lado positivo vuelve tras cumplir sanción el lateral derecho Calero.

El técnico hueteño Julio Catalá tiene las ausencias, por lesión, del lateral izquierdo Román y del lateral derecho Mario Alonso. Por sanción se pierde el envite el mediocentro Marco Antonio. Vuelve tras cumplir castigo disciplinario, el central Javi Pérez.

A las 17.30 horas, en las reducidas dimensiones del estadio municipal Abdón Martín Fariñas, el Torreperogil recibirá al Huétor Vega. Los dirigidos por Manuel Moreno 'Rizos' tienen la baja por lesión del mediocentro Javi Prieto y la también ausencia, en este caso por sanción, del delantero centro Migue Peinado.

Cerrará el fin de semana el invicto CF Motril que, a partir de las 18 horas en el estadio municipal Escribano Castilla, se las verá ante un San Pedro que desde la llegada del archiconocido entrenador Bodipo Díaz, exfutbolista, no conoce la derrota tras sumar un empate y tres victorias. Los dirigidos por el asturiano Chus Hevia tienen como buena noticia el alta definitiva del central motrileño Rally, que vuelve tras una larga lesión, a lo que se suman las ya habituales bajas por lesión del portero Juanmi, el organizador Isra González y el mediapunta Álvaro.