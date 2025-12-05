El Churriana ante el Recreativo y el Arenas frente al Huétor Vega, derbis de la jornada

Decimotercera jornada en 3ª RFEF. El sábado se adelanta un partido. Desde las 17.30 horas en el municipal La Juventud, el Huétor Tájar se ... medirá a los locales del Mancha Real, equipo en el que debutará en el banquillo el granadino Joseba Aguado. El técnico Julio Catalá tiene las ausencias, por lesión, de Román y Mario Alonso; y por sanción de Marco Antonio y Utrilla.

El domingo, en El Frascuelo a las 12.30 horas, el Churriana se medirá al Recreativo Granada. Levi Cantero no podrá contar con Capilla, por lesión. Por su parte, Luis Bueno, técnico granadinista, espera continuar con la excelente racha de juego y resultados.

En el otro derbi, el Arenas, en el Municipal a las 18.30 horas, jugará ante el Huétor Vega. Jorge Molina tiene a su disposición a toda la plantilla. 'Rizos' tiene la baja por lesión de Javi Prieto.

El CF Motril, en el Escribano Castilla a las 18 horas, se enfrentará a los malagueños de El Palo. Los entrenados por el asturiano Chus Hevia no podrán contar, por lesión, con Juanmi, Isra González, Rafa Martínez y Alfonso. Causa alta el mediapunta Cameron.