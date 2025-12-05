Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El central Rafa Martínez, por lesión, será baja en el CF Motril. J. A. S.

Fútbol · 3ª RFEF

El Churriana ante el Recreativo y el Arenas frente al Huétor Vega, derbis de la jornada

El CF Motril, en el Escribano Castilla a las 18 horas, se enfrentará el domingo a los malagueños de El Palo

R. I.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:04

Comenta

Decimotercera jornada en 3ª RFEF. El sábado se adelanta un partido. Desde las 17.30 horas en el municipal La Juventud, el Huétor Tájar se ... medirá a los locales del Mancha Real, equipo en el que debutará en el banquillo el granadino Joseba Aguado. El técnico Julio Catalá tiene las ausencias, por lesión, de Román y Mario Alonso; y por sanción de Marco Antonio y Utrilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El chalet de lujo con pista de tenis que se vende en el Área Metropolitana de Granada
  2. 2 El alcalde de Pinos afirma sentir vergüenza de haber gobernado con IU, tras la moción de censura
  3. 3 Cortes en la A-92 por el vuelco e incendio de un camión en Granada
  4. 4 La cabalgata de Granada cambia el recorrido y tendrá un espectáculo de drones
  5. 5 Disparan y rompen las lunas de dos autobuses en la zona Norte
  6. 6 El bar de Granada que ofrece «bocados argentinos y rock and roll»
  7. 7 El guiño a Granada de los nuevos árboles plantados en la calle San Antón
  8. 8 María Pérez será la estrella de una cabalgata de Reyes olímpica y con guiños a Granada 2031
  9. 9 ¿Qué supermercados y centros comerciales de Granada abren el puente de diciembre?
  10. 10

    Un acuerdo con mejoras salariales permite desconvocar la huelga del manipulado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Churriana ante el Recreativo y el Arenas frente al Huétor Vega, derbis de la jornada

El Churriana ante el Recreativo y el Arenas frente al Huétor Vega, derbis de la jornada