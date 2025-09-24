La carrera solidaria de Aspace celebra diez ediciones ya

IDEAL Granada Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:47 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Granada presentó este miércoles junto a Aspace la décima edición de su carrera solidaria, un evento ya consolidado como referente deportivo y social en la ciudad. La cita tendrá lugar el próximo domingo 5 de octubre y contará con la participación de más de 2.500 corredores y caminantes.

El acto de presentación contó con la presencia del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Granada, Jorge Iglesias, y miembros de la Junta Directiva de Aspace, personas usuarias de la entidad y representantes de más de 80 empresas y entidades colaboradoras, que un año más muestran su compromiso con esta causa. El evento celebrará una década de historia con novedades significativas, como la incorporación de una prueba de 10 kilómetros homologada por la Real Federación Española de Atletismo dirigida a corredores que buscan un reto competitivo con validez oficial. También se mantiene la tradicional carrera-marcha de 5 kilómetros, abierta a todas las edades y condiciones físicas, y se amplía el número de dorsales disponibles con la intención de alcanzar una participación récord.

El objetivo solidario de esta edición es culminar la financiación de un microbús adaptado que permitirá reforzar y ampliar el servicio de transporte especializado de Aspace Granada, un recurso esencial que garantiza la movilidad diaria de las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines, facilitando su acceso a los centros y actividades de la entidad. Actualmente, Aspace cuenta con un servicio de transporte adaptado que atiende a decenas de usuarios cada día, y con esta nueva incorporación se busca mejorar la autonomía, la seguridad y la calidad de vida de quienes dependen de este recurso.

La jornada deportiva arrancará con la salida de la prueba de 10 kilómetros a las 9.00 horas desde la Calle Carmen de Burgos. Posteriormente, a las 10.30h, tomará la salida la tradicional carrera-marcha de 5 kilómetros, también desde el mismo punto. Ambas pruebas recorrerán un circuito urbano completamente adaptado y coordinado por Policía Local y Protección Civil, que atravesará enclaves emblemáticos como el Camino Bajo de Huétor, el Puente Verde, el Paseo de la Bomba y el Paseo del Salón, con meta situada en la Calle Mercedes Gaibrois para la modalidad de 10 kilómetros.

La inscripción, abierta hasta el 1 de octubre, tiene un coste de 12 euros para adultos y 10 para menores de 15 años. Incluye camiseta oficial, dorsal, medalla conmemorativa, bolsa del corredor y la participación en un sorteo de regalos aportados por las empresas colaboradoras.

El concejal de Deportes, Jorge Iglesias, destacó la relevancia de este evento para la ciudad y subrayó que «la Carrera Solidaria de ASPACE es mucho más que deporte, es un símbolo de inclusión y compromiso social. Desde el Ayuntamiento apoyamos con orgullo esta iniciativa que sitúa a Granada como ejemplo de ciudad solidaria y participativa». Además, Iglesias añadió: «Este décimo aniversario es un motivo de orgullo para todos los granadinos, porque refleja cómo una iniciativa nacida desde la solidaridad ha crecido hasta convertirse en una cita deportiva imprescindible en nuestro calendario».

El evento cuenta con el respaldo de más de 80 empresas y entidades colaboradoras, entre ellas Caja Rural de Granada como patrocinador principal, junto a Grupo Nevot y Fundación Cajasur como patrocinadores Oro. A ellos se suman Gesolutio, Cresta Nevada —gracias a cuya colaboración Radio Marca retransmitirá la carrera en directo—, ALSA, Sindicato Médico Andaluz, Cuerva, Ascensores Duplex, Escoem, Laboratorio de Prótesis Dental Eduardo Navas, Domca, Fundación Educaedtech y Construcciones Rodríguez, entre otros patrocinadores plata.

Más que una carrera, la cita se completa con animación, actuaciones musicales, música en directo con DJ, ludoteca infantil, barra solidaria y la tradicional paella, consolidándose como una gran jornada abierta a toda la ciudad.

Constituida en 1981, ASPACE Granada es el centro de referencia en la provincia en la atención integral a personas con parálisis cerebral. Con más de 400 socios, su misión es mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral, afines y familias, promoviendo su desarrollo personal y la igualdad de oportunidades. La entidad cuenta con tres centros concertados con la Junta de Andalucía (Centro de Estancia Diurna, Centro Ocupacional y Residencia para gravemente afectados), un Centro de Atención Temprana (CAIT) y servicios especializados como atención socio-familiar, rehabilitación médico-funcional, ocio y tiempo libre, club deportivo, voluntariado, prácticas formativas, escuela de familias, formación, transporte adaptado y cocina propia.

Las inscripciones para participar en la 10ª Carrera Solidaria de ASPACE Granada ya están abiertas en la web oficial www.carreraaspacegr.com y permanecerán disponibles hasta el próximo 1 de octubre.