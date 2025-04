Carlos Rodríguez: «Espero estar a buen nivel en Romandía»

R. I. Granada Lunes, 28 de abril 2025, 16:07 Comenta Compartir

Carlos Rodríguez arranca este martes el Tour de Romandía, segunda competición que afronta el ciclista sexitano después de recuperarse de su lesión en la clavícula, tras participar, este pasado domingo, en la Lieja - Bastoña - Lieja.

«Me encuentro bien. Obviamente no estoy en mi mejor forma física, porque estuve bastante tiempo parado a causa de mi fractura de clavícula durante el UAE Tour. Es una de esas cosas que ocurren en el ciclismo y que no están en tus manos; sólo quedaba aceptarla y tratar de recuperarme lo más rápido posible. Por suerte, los entrenamientos han marchado muy bien y espero estar a buen nivel esta semana en el Tour de Romandía. Después de esta carrera, me tomaré un respiro y centraré mis esfuerzos en el Tour de Francia», explicó para el micrófono de Eurosport.

Rodríguez estuvo unas semanas concentrado en altura, en Sierra Nevada, antes de participar en la cita dominical en la que se impuso Tadej Pogacar. El almuñequero concluyó 33º, dentro del grupo principal tras los tres primeros. Además de Pogacar, Giulio Ciccone y Ben Healy.

«En la parte final de la Lieja, traté de cubrir los ataques de otros ciclistas porque, aunque iba sufriendo un poco, era la mejor manera de anotar un buen resultado para mi equipo. Intenté marcharme varias veces, pero no fue posible porque había muchos equipos interesados en luchar por el podio o, al menos, forzar un sprint por la cuarta plaza. Así, en los últimos kilómetros me centré en apoyar a mi compañero Axel Laurance [8º en meta] de cara a ese sprint», detalló sobre su actuación.

Ahora, en Suiza, en una prueba que dura hasta el domingo, espera seguir probando sensaciones. Defiende su victoria en la clasificación general del año pasado, en la que quedó por delante del también español Juan Ayuso. Romandía vuelve a ser de categoría UCI World Tour, la 'primera división' del ciclismo, y el equipo del sexitano acude con otros grandes estiletes como Laurens de Plus y Geraint Thomas.