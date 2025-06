Carlos Rodríguez se centra en el Tour

Víctor M. Romero Martes, 24 de junio 2025, 20:38 Comenta Compartir

Carlos Rodríguez está concentrado para la cita más importante del calendario internacional y del suyo propio, el Tour de Francia, que se disputará del 5 al 27 de julio, por lo que el granadino no asistirá a los Campeonatos de España, que tendrán lugar en su tierra, en la ciudad de la Alhambra, el próximo fin de semana.

El jefe de filas del Ineos Grenadiers parará la competición, por tanto, durante tres semanas, se centrará en mejorar algunos aspectos técnicos, en los que se ve peor y buscará su puesta a punto para la gran ronda francesa. Eso sí, la renuncia al campeonato de España, del que salió campeón hace tres años, en 2001, precisamente donde se dio a conocer al público, será una baja sensible en la cita ciclista del fin de semana, un evento interesante y en el que hubiera sido un gran atractivo.

Carlos Rodríguez es consciente de que «se trata de una temporada extraña a nivel personal, sobre todo a principio del año, con la caída que tuve en Emiratos Árabes y la fractura de clavícula sufrida. No fue el mejor comienzo de año posible, ni el esperado, con las lesiones, pero a partir de ahí fue bien la preparación y ya todo funcionó según lo planeado, con muchas ganas de empezar fuerte el verano y que nada se interponga en el camino», comentó el corredor granadino a Eurosport.

Más tarde, pormenorizó su balance deportivo hasta la cita clave del Tour. Le fue bastante bien en Valencia y allí se mostró con regularidad, luego quedó sexto en el Tour de Normandía y, más tarde, en Lieja, ya exhibió su nivel acostumbrado. Rodríguez se pide así mismo «entrenar más y volver a tope pero necesito un pasito más, no solo para estar entre los mejores, sino también para disputar las carreras. Está difícil porque compito con los mejores del mundo, aunque procuraré al menos estar cerca de ellos».

El Critérium Dauphine anterior, el de 2024, le fue mejor. Ganó una etapa, y en la reciente edición el resultado fue peor. «Soy consciente a los que me enfrento por la general y las victorias parciales, las sensaciones eran buenas y al Tour quiero llegar en mi mejor forma, creo que lo puedo lograr», apuntó.

Carlos Rodríguez calmó las críticas recibidas por su discreto rendimiento en el inicio del Dauphine, pero desde la contrarreloj intermedia progresó en las tres últimas etapas, para colocarse en el 'top 10 de la general.

El sexitano acabó noveno al final, a casi nueve minutos del campeón Tadej Pogacar, debido a que en la última jornada se vio superado por Enric Mas y sembró alguna duda al descolgarse y entrar undécimo el último día. No en vano, llegará con la vitola de líder de un gran conjunto a la ronda francesa.

Ponerse a tono

El propio ciclista, admitía que deber elevar su rendimiento pero calificó como «positivo» su paso por el Dauphine. «No fue mi mejor carrera, está claro, pero ha sido una muy buena preparación para el Tour y eso es lo más importante. Estoy contento de haber estado delante en cada etapa y haber podido cerrar la carrera con un buen puesto en la general», indicó Carlos Rodríguez. Al tiempo, agradeció la ayuda de sus compañeros, al sentirse arropado por el equipo y espera que, con esa confianza, puede devolverles los buenos resultados en el Tour. «Les doy las gracias porque confiaron en mis opciones e hicieron un gran trabajo para apoyarme. Me hubiera gustado estar más arriba, pero di lo mejor, es lo máximo que me puedo pedir».

Las aspiraciones del 'capo' del Ineos se fijan en mejorar el séptimo puesto en el que acabó la pasada edición del Tour. A pesar de acabar a 25 minutos del 'terrible' esloveno, del intratable Pogacar, ofreció un excelente rendimiento y mantuvo una emocionate lucha con Mikel Landa, Joao Almeida y Adam Yates por situarse en el 'top' cinco. El granadino dejó claro que el Dauphine fue para probarse, hacer piernas y ponerse a tono de cara al Tour, que es el primer gran objetivo de la temporada. Después le tocará el turno a la Vuelta a España. «La idea es quedar satisfecho del resultado y los parciales, así como dar lo mejor».

Hace dos años sorprendió a Pogacar y a Vingergaard, victoria sonada en la que aprovechó que disputaban ellos y se vigilaban.

«La fractura de clavícula fue en febrero, por lo que pude superarla a estas alturas, tuve tiempo para prepararme, aquel fue un triunfo especial por donde se produjo y con que rivales, hubo que disfrutarlo en 2023, porque no sabes si eso llegará este año o en el futuro, o si quiera, si se repetirá, hay que aprovechar las oportunidades que surjan», matizó el nazarí. «El objetivo es estar cerca del podio e intentar sacar alguna etapa, cualquiera me haría ilusión, como la cronoescalada por ejemplo, porque ahí demostraría piernas, a ninguna etapa, si se gana, le haré el feo, je je, eso por supuesto».

El Ineos Grenadiers es una formación potente, realizó un buen papel en el Giro. «Eso nos motiva. Como mis compañeros están ahí también peleando, la idea es luchar, pero la meta es no quedarnos en puertas». Juan Ayuso maduró en el Giro, dio buen nivel pese a la rodilla y la retirada por la picadura de avispa. Junto a Rodríguez y Enric Más son las bazas y referencias españolas, tanto en el Tour como la Vuelta.

Responsabilidad

«No pienso en responsabilidad o tener que dar algo especial al ciclismo español, aunque es obvio que quiero hacerlo, pero también por mi mismo deseo tener el mayor rendimiento posible, por eso me centro en hacer lo que está en mi mano, procurar ser mejor cada día, ya vendrá lo que tenga que venir, está claro que no se consigue todo lo que uno quiere, pero hay que luchar por ello, intentar dar la mejor versión de mi mismo y seguir progresando estos próximos años, así como poder dar alegrías a los aficionados», aclaró el granadino.

La renovación con el Ineos Grenadiers hasta 2027 también le da estabilidad y tranquilidad, el haber firmado da solidez a la hora de competir. «Significa no tener que demostrar nada a nadie y estar sereno en un equipo en el que me siento cómodo y arropado», puntualiza. «Espero tener piernas para dar alegrías a la afición, atacar e ilusionar a la gente que este al otro lado de la pantalla, pero no puedo prometerlo porque no sé la situación que se va a dar, intentaré dar espectáculo y hacer la carrera emocionante si está en mi mano», apostilló.