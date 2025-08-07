Carballés supera a Gaston con 'tablas' y le espera Tiafoe en Cincinnati

Víctor M. Romero Jueves, 7 de agosto 2025, 19:52 Comenta Compartir

Roberto Carballés se impuso en la primera ronda del Master 1.000 de Cincinnati al francés Hugo Gaston, en un duro encuentro que llevó a las tres mangas, con resultado final de 6-4, 5-7 y 6-3 a favor del granadino. A Rober le espera en la siguiente ronda del cuadro final el estadounidense Frances Tiafoe, un rival de mayor entidad que el galo, sembrado diez del torneo americano y 12 ATP, frente al actual 126 del ránking aunque llegó a ser el 58 en 2022.

Carballés, que está el 89 en la ATP tras ser el 49 en 2023 y que cedió puestos por los últimos problemas físicos, arrancó fuerte. El nazarí mantuvo su saque y aprovechó la experiencia –32 por 24 años– para presionar a Gaston y así, con 5-4, sentenciar en el primer 'set ball' y anotarse la manga.

El segundo set le complicó el partido al granadino, dado que transcurrió con los dos jugadores en posesión de su servicio, que lo sumaron con solvencia, pero en el momento clave y, tras empate a cinco juegos de Gaston, el jugador de la Real Sociedad de Tenis de Granada sufrió el 'break', lo que le puso contra las cuerdas con 5-6 y la opción de que el francés equilibrara la contienda y obligara a la disputa de la tercera y definitiva manga.

En ese instante, Carballés sacó a relucir toda su bravura y se colocó con 15/30 y la posibilidad de forzar el 'tie break', pero Gastón aguantó el tipo y remontó hasta el 5-7, lo que obligó al tercer set.

Ahí Roberto Carballés mostró su calidad y las 'tablas' que le atesoran, para dar el zarpazo al francés con rotura tras 3-3 y anotarse los tres últimos juegos de forma consecutiva.