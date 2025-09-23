Carballés supera al brasileño Seyboth en el inicio del torneo de Lisboa

Víctor M. Romero Martes, 23 de septiembre 2025, 20:25 Comenta Compartir

Roberto Carballés avanzó a la segunda ronda del Challenger de Lisboa. El jugador granadino, que parte como cabeza de serie número tres en el torneo lisboeta, quiere repetir al menos la buena actuación que tuvo la semana anterior en Austria, donde alcanzó las semifinales y sumó puntos para el ránking de la ATP.

El jugador de la Real Sociedad de Tenis de Granada superó con mucha autoridad en la primera ronda al brasileño Thiago Seyboth Wild, tenista profesional brasileño cuyo mejor ránking individual fue el número 58, logrado el 20 de mayo de 2024. El rival carioca en la actualidad ocupa la posición 164 a sus 25 años. Carballés le dominó desde el primer punto al último, para anotarse el triunfo en dos sets y sin darle opciones, por 6-3 y 6-2.

En la serie de octavos de final, Carballés se medirá al español Pablo Llamas Ruiz, que en su carrera individual su más alto puesto en la ATP fue el 131, el 16 de octubre de 2023. Ahora mismo marcha el 218.

Si tiramos de documentación, podemos recordar que Carballés logró su segundo título de la temporada en mayo de 2019, hace más de seis años, en el torneo de Lisboa, lo que significó el séptimo de su carrera y que le animó mucho de cara a la participación en Roland Garros de esa campaña.

'Robert' completó una gran actuación en Lisboa tras superar en la final a Facundo Bagnis 2-6, 7-6 (5) y 6-1, en plena remontada. Entonces el granadino entrenaba en el Real Club de Tenis de Barcelona.

Automovilismo

El piloto Roope Korhonen ha confirmado su presencia en el XI Rally de Granada. El finlandés está realizando una gran temporada en la que ha conseguido victorias en Suecia, Hungría, Portugal y Finlandia. En febrero en el Rally de Suecia realizó una gran prueba logrando la victoria en la categoría WRC2 Challenger, finalizando segundo en el WRC2 y décimo en el WRC (Campeonato Mundial de Rallyes).

En mayo ganó el Rally de Hungría, puntuable para el campeonato europeo de rallyes, en el que ocupa la quinta plaza de la general, pese a que se tuvo que retirar en Polonia y Roma Capitale, y haber sido segundo en Escandinavia.

En la segunda categoría del Mundial de Rallyes (WRC2) ha participado en cinco pruebas, destacando un segundo puesto en Suecia, un tercero en Estonia y la victoria en el Rally de Finlandia. En este categoría es tercero en la general. Y dentro de la WRC2 Challenger ha ganado los Rallyes de Suecia, de Portugal y de Finlandia, ocupando la primera plaza del campeonato con 90 puntos. Corre con un Toyota Yaris Rally 2, y tiene como copìloto a su compatriota Anssi Vinikka.

Koorhonen comenzó de copiloto, llegando a estar al lado del bicampeón del mundo, Kalle Rovanperä, en el Rally Legend de San Marino en el año 2022. Recién cumplidos los 27 años en este 2025 está siendo uno de los pilotos más rápidos, por lo que será un duro rival de Mikko Heikkilä, compatriota suyo y ganador de las dos últimas ediciones del rally granadino.

Con tan solo 17 años ya participó en la Copa Norte de Finlandia en 2015, para continuar luego en el campeonato júnior de su país y en el Rally Trophy. Ya en 2019 fue décimo en el campeonato de los jóvenes en Finlandia. En 2022 consiguió la victoria en 10 tramos en la tercera categoría del mundial de rallyes. Un año más tarde logró cuatro victorias y ganó 27 tramos.

El año pasado logró imponerse en dos tramos del WRC2 y seis en el WRC2 Challenger. En el Campeonato de Rallyes de Finlandia logró cuatro victorias, proclamándose campeón de su país en la categoría SM1.

Pesca

La playa de La Herradura será escenario este sábado de la cuarta jornada del Circuito Provincial de Pesca Diputación de Granada, en la modalidad Mar-Costa, que consiste en la pesca marítima al lanzado desde costa. Esta cita está organizada por la Federación Andaluza de Pesca, junto a la Delegación Territorial de Granada y el Ayuntamiento de Almuñécar, con la colaboración de la Diputación de Granada. La prueba reunirá a pescadores de los clubes de la provincia, que competirán en dos mangas de tres horas cada una, siguiendo las estrictas normas de la modalidad para garantizar la seguridad, la igualdad y la protección del medio marino. La primera manga se disputará de 19:00 a 22:00 horas y la segunda de 23:00 a 02:00, finalizando la jornada con la exposición de clasificaciones y entrega de premios a las 03:00 horas.

El circuito cuenta con tres categorías entre damas (+18 años), absolutos (+18 años) y juventud mixta (14-18 años), que, además de recibir trofeo los tres primeros, también habrá vales en material.