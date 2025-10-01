Carballés recae de la lesión de psoas y abandona en Braga

Víctor M. Romero Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:39 Comenta Compartir

Roberto Carballés recae Roberto Carballés recayó de la lesión de psoas que arrastra y se vio obligado a retirarse del torneo de Braga en Portugal. El granadino había vencido, en partido de los octavos de final, al jugador indio Sumit Nagal, 289 del ranking ATP pero que fue el 68 en 2024, por 7-5 en el primer set. Empero, en el segundo, le reaparecieron las molestias en la zona, por lo que tuvo que abandonar con 1-4 en contra, al no poder resistir el dolor en la pista y correr el riesgo de que se le agravara la lesión, lo que podría llevarle a tener que parar del todo la actividad en competición.

Roberto Carballés es reincidente en este sentido, porque hace poco sufrió un nuevo contratiempo físico en el torneo ATP de la categoría challenger de Lisboa. Allí le brotaron las molestias antiguas en el psoas, además de que no pudo continuar, por prudencia, y también debido a un virus estomacal, lo que acusó al final del primer set y que le llevó a los vestuarios antes de tiempo. En ese partido se midió al también español Pablo Llamas Ruiz, en igual cita de octavos de final.

El representante de la RST de Granada venció a Tiago Torres en su debut en el Abierto de Braga, 6-1 y 6-3. El granadino no le concedió apenas tregua a su rival, al que le hizo hasta cuatro roturas de saque en el primer set para empezar a decantar pronto el partido.

El portugués, número 873 del circuito, trató de remontar con su único 'break' a favor en el juego inicial de la segunda manga, pero Roberto Carballés recondujo rápido para cerrar su triunfo y acceder a los octavos. Empero, contra el indio Sumit Nagal, ha vuelto a aparecer la triste realidad de la lesión de psoas que arrastra hace semanas.