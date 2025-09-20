Carballés se queda sin final en Bad Waltersdorf

Víctor M. Romero Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:26 Comenta Compartir

Roberto Carballés se quedó sin la final del Challenger de Bad Waltersdorf, al caer por 1-6 y 3-6 con el checo Vik Kopriva. Sucumbió en 37 minutos durante el primer set. El granadino se vio desbordado por la energía, mucho mayor, del checo desde los primeros puntos. De ahí el rápido 'break' del cabeza de serie número dos del torneo austríaco.

Con 1/2 ya tomó la delantera pronto, siendo capaz de imponerse además en los peloteos y cuando el nazarí trató de alargar el tiempo de juego. Muy sólido Kopriva, además de mantener su saque, repitió dos roturas más, al 1/4 con juego en blanco, para cerrar la manga por 1/6, con Carballés bajo de moral y cuyos gestos mostraron desazón.

En el segundo set, el checo siguió muy crecido y fuerte, para anotarse el 0/1 de nuevo en blanco. No obstante, Rober se sobrepuso en el siguiente con un buen primer saque. Antes apenas había ganado un 22 por ciento de puntos con su segundo servicio.

El granadino mejoró con variedad de golpes y dejadas para sembrar dudas en Kopriva, tuvo la opción de rotura pero no la aprovechó. Y a partir de ahí hubo igualdad hasta el 3/5 con una bola que tocó en la red de mala suerte para el nazarí. Kopriva cerró el pase a la final por 3/6 con dejadas.

Temas

Roberto Carballés