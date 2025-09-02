Carballés se lesiona y se despide antes de tiempo de la Copa Sevilla

Ángel Mengíbar Granada Martes, 2 de septiembre 2025, 11:20 Comenta Compartir

Roberto Carballés no pudo volver a reinar en la Copa Sevilla. El granadino se lesionó en el tercer set de su partido ante el argentino Genaro Alberto Olivieiri, número 250 de la ATP, y se despidió antes de tiempo del torneo organizado por el Real Club de Tenis Betis, en el cual se impuso en las tres ediciones anteriores.

Tras un 7-5 a favor de Carballés y un 6-7 que cayó del lado del sudamericano, el tercer set arrancó con muchos problemas para el granadino en el aspecto físico. Los problema de movilidad invadieron al número 87 del mundo, lo que permitió el dominio casi absoluto de un aguerrido y valiente Olivieiri, cuyo ránking no le hizo justicia al tenis demostrado en la capital andaluza. Casi impecable al servicio.

Con un 0-3 en el marcador en la tercera manga y dos horas y doce minutos de duelo, el cuerpo de Carballés dijo basta, retirándose forzadamente de la Copa Sevilla y cediendo su trono como principal rival a batir. El granadino levantó el trofeo hispalense en 2022, 2023 y 2024, una racha que no pudo prolongar un año más.