Carballés apunta al dobles en la Davis tras la baja de Granollers

El granadino Roberto Carballés, que como adelantó hace días este medio, se sumó al equipo español que buscará, este fin de semana en Marbella, la clasificación para las finales de la Copa Davis, podría disputar el dobles, en compañía de Pablo Carreño.

'Rober' entró en la lista tras las bajas de Carlos Alcaraz y Alejandro Davydovich Fokina, muy sensibles para el espectáculo y el potencial de España en una eliminatoria que le enfrenta a la Dinamarca liderada por Holder Rune. El murciano, al preferir descansar tras ganar el US Open y colocarse como número uno en detrimento de Jannik Sinner, y Davydovich, por ser nacido en Marbella, jugador local y querido en Puente Romano.

Junto a Carballés entraron en el equipo Jaume Munar y Pablo Carreño. También lo ha hecho el entrenador en 'psicotenis' y mentalidad Maximiliano Ritacco, Maxi, que forma parte del equipo técnico de Carballés en la Real Sociedad de Tenis de Granada, y con el que cuenta el capitán David Ferrer para la eliminatoria en la arcilla malagueña.

Carballés ya entrena en Marbella y todo apunta a que formará el dobles con Pablo Carreño, muy amigo y con el que ha jugado otras veces de pareja. Esto debido a que, al final, causó también baja Marcel Granollers, el mejor 'doblista' español, que acaba de anotarse su segundo grand slam de la temporada en Nueva York, pero que sufre una lesión en el tobillo derecho que le aparta de la Davis.

Jaume Munar, que está en un momento dulce y disfruta de su mejor ránking ATP: 37, y Pedro Martínez, el 67 tras ser el 36, son los favoritos para disputar los individuales, a no ser que Ferrer se guíe por la experiencia de Carballés (109 actual y 49 como mejor posición) o, menos probable, de Carreño Busta, 123 tras una larga lesión y que llegó a disfrutar como décimo del mundo.