Roberto Carballés, en un momento de desesperación. Efe
Tenis

Carballés abandona en Lisboa por un virus

El granadino sufre molestias estomacales al final del primer set y se retira del torneo portugués en el segundo ante Pablo Llamas

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:46

El granadino Roberto Carballés sufrió un nuevo contratiempo físico. El jugador representante de la Real Sociedad de Tenis de Granada quedó fuera del torneo ATP ... de la categoría challenger que se disputa en Lisboa. No pudo continuar en competición debido a un virus estomacal, que acusó al final del primer set y que le obligó a abandonar en el principio del segundo, para no forzar y arriesgar tras las molestias físicas con algo de mayor gravedad.

