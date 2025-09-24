Carballés abandona en Lisboa por un virus
El granadino sufre molestias estomacales al final del primer set y se retira del torneo portugués en el segundo ante Pablo Llamas
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:46
El granadino Roberto Carballés sufrió un nuevo contratiempo físico. El jugador representante de la Real Sociedad de Tenis de Granada quedó fuera del torneo ATP ... de la categoría challenger que se disputa en Lisboa. No pudo continuar en competición debido a un virus estomacal, que acusó al final del primer set y que le obligó a abandonar en el principio del segundo, para no forzar y arriesgar tras las molestias físicas con algo de mayor gravedad.
Carballés cedió la primera manga por 4-6 y después de un juego muy igualado, frente al también español Pablo Llamas Ruiz en cita de octavos de final. Los dos contendientes mantuvieron su saque hasta muy avanzado el set pero, en el empate a cuatro juegos, 'Rober' padeció un 'break' en contra que resultó clave, dado que Llamas culminó posteriormente al servicio, para hacerle subir a la red y acabar con una dejada. Las molestias físicas de Carballés se hicieron más evidentes y perdió dos servicios más para el 0-3, momento de la retirada y adiós a Lisboa.
