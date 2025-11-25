El Campus Tenis Club de Granada queda campeón de Andalucía

El equipo absoluto del Campus Tenis Club de Granada consiguió , recientemente, el título en el Campeonato de Andalucía, celebrado en las instalaciones de la Federación ... Andaluza de Tenis, en Sevilla. En una repetición de la final del año pasado, que midió al representante granadino contra el Club Candado de Málaga, el equipo nazarí logró llevarse la victoria, y por tanto, la corona regional, por cinco puntos a dos, y tras una dura eliminatoria aunque quizá el marcador final no lo refleje tanto.

En cuartos de final, los jugadores del Campus se impusieron al Real Aeroclub B de Córdoba por cinco a cero, mientras que en semifinales superaron al Club Tenis Oromana, de Sevilla, por idéntico resultado.

Destaca, tras el gran triunfo logrado en la segunda división del tenis español y, como consecuencia de ello, el ascenso a la máxima categoría, el gran trabajo realizado por la escuela de tenis de la entidad afincada en el Parque Tecnológico de la Salud (PTS). Todos los jugadores entrenan en el club granadino, haciendo valer más que nunca el trabajo en equipo y la colaboración directa de compañeros y amigos.

Los componentes del equipo del Campus Tenis Club Granada y campeón de Andalucía fueron Javier Molino, Adrián Molino, Nicolás Joseph, Jordi Domenech, Álvaro Sedeño, Daniel Nestor Lorenzo, José Miguel Fernández, Emilio Viciana y Niklas Schurrle, bajo la capitanía de Rafa Puerto y José Antonio Sánchez de Luna.

Rugby

El Universidad de Granada superó contundentemente su primera cita liguera en Huelva (5-76), en el estreno del campo Juan Duque. El primer equipo de rugby de la Universidad de Granada firmó en Huelva una de sus actuaciones más contundentes de la temporada. En el recién inaugurado campo Juan Duque, los granadinos vencieron a Tartessos RC por un rotundo 5–76, en un encuentro dominado de principio a fin.

A pesar de presentar bajas significativas y alinear a un bloque muy joven –con numerosos jugadores sub-22 y sub-20– el conjunto dirigido por Pep Quitian no concedió la más mínima opción a un Tartessos necesitado de puntos para escapar del farolillo rojo.

El choque no pudo comenzar mejor para los visitantes. En el minuto 3, tras recibir el saque de centro, una rápida acción a la mano por el ala derecha culminó con el ensayo de Antonio Guerrero, transformado por Oier mezo.

Apenas dos minutos después, en el minuto 5, llegó un ensayo prácticamente calcado: recepción tras el reinicio y nueva carrera por la derecha para que Martin Barrios sumara la segunda marca, también transformada por Oier.

Tartessos intentó reaccionar durante unos minutos, pero la solidez defensiva del Universidad de Granada, junto con su velocidad en la recuperación de balones, desactivó cualquier iniciativa onubense.

La melé fue un territorio completamente controlado por los granadinos, que incluso lograron robar varios balones en introducciones locales. Solo en alguna touche se mostraron ciertas dudas, rápidamente corregidas gracias a la contundencia defensiva de la línea de tres cuartos y terceras.

Cada recuperación del Universidad se transformaba en ataques profundos y veloces, apoyados en jugadas ensayadas que terminaban una y otra vez en la zona de marca rival.

La única anotación de Tartessos llegó en el minuto 39, tras una serie de rucks cerca de la línea granadina. El ensayo no fue transformado, quedándose en los únicos cinco puntos locales.

Escoriones Armilla

El partido de rugby celebrado en el campo de Las Lagunillas de Jaén, en la jornada 3 del grupo 2 de la Segunda División Andaluza, entre Jaén Rugby B y Rugby Escoriones Armilla, tuvo a los espectadores que se dieron cita, con la incertidumbre del resultado, hasta el final. Rugby Escoriones protagonizó una de las victorias más memorables de su temporada, al imponerse por 53-56 a Jaén Rugby en un encuentro intenso, emocionante y cargado de dificultad desde los primeros compases del juego.

El partido se torció pronto para el conjunto armillero a los quince minutos de la primera parte, una expulsión dejó al equipo con un jugador menos durante prácticamente todo el choque. Lejos de descomponerse, el conjunto entrenado por Emil Frasina, mostró una enorme fortaleza mental y competitiva, reorganizando su estructura táctica para minimizar la inferioridad numérica y mantener la presión sobre el rival. En la segunda parte, el conjunto de Armilla elevó aún más su nivel. Con un juego dinámico y valiente, Escoriones comenzó a encontrar espacios y a castigar los errores del rival. De ahí la victoria.