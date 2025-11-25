Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Componentes del equipo Campus Tenis Club. Ideal
Tenis

El Campus Tenis Club de Granada queda campeón de Andalucía

Rugby ·

El Universidad de Granada vence en Huelva en el estreno del campo Juan Duque y triunfo épico del Escoriones Armilla en su salida al campo del Jaén B

Ideal

Martes, 25 de noviembre 2025, 19:31

El equipo absoluto del Campus Tenis Club de Granada consiguió , recientemente, el título en el Campeonato de Andalucía, celebrado en las instalaciones de la Federación ... Andaluza de Tenis, en Sevilla. En una repetición de la final del año pasado, que midió al representante granadino contra el Club Candado de Málaga, el equipo nazarí logró llevarse la victoria, y por tanto, la corona regional, por cinco puntos a dos, y tras una dura eliminatoria aunque quizá el marcador final no lo refleje tanto.

