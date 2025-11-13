Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cartel del Campeonato de Europa de controladores aéreos que se disputa en Granada. Ideal
Baloncesto

El Campeonato de Europa de controladores se disputará del 18 al 23 en Granada

España fue cuarta en su primera presencia en Portugal y quedó subcampeona en la última edición en Macedonia del Norte

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:40

Comenta

El campeonato de Europa de baloncesto de controladores se disputará en Granada desde el próximo martes y hasta el domingo 23 de noviembre. El Controllers ... Basketball Cup 'Touch and Go' es una competición internacional, organizada anualmente, que logra reunir a controladores de tráfico aéreo y brindarles la oportunidad de socializar y competir en un torneo de baloncesto, con espíritu de amistad y juego limpio.

