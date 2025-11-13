El Campeonato de Europa de controladores se disputará del 18 al 23 en Granada

El campeonato de Europa de baloncesto de controladores se disputará en Granada desde el próximo martes y hasta el domingo 23 de noviembre. El Controllers ... Basketball Cup 'Touch and Go' es una competición internacional, organizada anualmente, que logra reunir a controladores de tráfico aéreo y brindarles la oportunidad de socializar y competir en un torneo de baloncesto, con espíritu de amistad y juego limpio.

El primer torneo se llevó a cabo en 2008 en Vršac, organizado por el ATC de Belgrado, dando la bienvenida a sus colegas de Bosnia y Herzegovina. El entusiasmo, interés y dedicación de los organizadores de este primer torneo ayudaron a sentar las bases para el crecimiento y desarrollo del evento. A pesar de este inicio prometedor, hubo una pequeña pausa, pero en 2013 el torneo se organizó nuevamente en el mismo lugar, esta vez con la participación de equipos de Rumanía, Croacia, Eslovenia, Grecia y Bulgaria. Después de otro año en Vršac en 2015 el torneo se trasladó a St. Martin, en Croacia, con un número récord de participantes. A los viejos rivales se unieron colegas de Italia y Hungría.

A partir de esa edición, el campeonato ha ido creciendo de una manera exponencial, llegando a contar con 20 equipos de un total de 17 países europeos en su última edición.

España participó por primera vez en la edición de 2022, en Lisboa, donde quedó en cuarta posición. Al año siguiente, volvió a acudir a Skopje (Macedonia del Norte), quedando subcampeones de Europa. En esta última edición, en Cluj-Napoca (Rumania), España contó con dos equipos.