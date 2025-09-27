Benalúa, parada del Provincial de Media Maratón Diputación

Sábado, 27 de septiembre 2025, 13:10 Comenta Compartir

El próximo domingo 5 de octubre el municipio de Benalúa será protagonista del mejor BTT granadino con la disputa de la IV BTT Benalúa Geoparque Granada, una prueba puntuable para el Circuito Provincial Diputación de Granada BTT Media Maratón 2025 que se desarrollará sobre un recorrido de 47,56 kilómetros.

Esta cita, organizada por el Ayuntamiento de Benalúa, partirá a las 9:00h, con salida y meta ubicadas en el Pabellón Municipal. Se pondrá en marcha un trazado que discurre por el entorno del Geoparque de Granada, ofreciendo un escenario natural de gran valor geológico y paisajístico. Se trata de una prueba diseñada para los amantes del BTT más puro, con caminos, pistas y senderos que recorrerán los parajes más representativos de esta zona del norte granadino.

El punto de cierre de control se ha establecido en el km 30, con una hora límite de paso fijada a las 12:00h. La prueba tendrá una duración máxima de 5 horas, cerrando oficialmente a las 14:00h.

Las inscripciones deben formalizarse a través de este formulario. El plazo permanecerá abierto hasta el jueves 2 de octubre a las 15:00h, siempre y cuando no se agoten antes las plazas disponibles (300). El precio es de 15€ para federados y 27€ para los que tramiten licencia de un día. No se permitirá realizar inscripciones el día de la prueba.

Los participantes deberán acudir a la Calle Azucarera entre las 7:30h y las 8:30h para la verificación de licencias, recogida de dorsales y firma de hoja de salida.

Están convocadas todas las categorías masculinas y femeninas, desde cadete hasta máster 60, incluyendo también cicloturistas.

Los tres primeros clasificados de cada categoría competitiva recibirán trofeo. Además, la organización entregará premios en metálico a los tres primeros de la clasificación masculina y a las tres primeras de la femenina, entre otros premios y obsequios.