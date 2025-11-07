Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una charla del Ciudad de Granada femenino. R. I.
El Balonmano Ciudad de Granada busca asaltar el liderato en Primera Nacional

En voleibol, Atarfe y UGR afrontan salidas complicadas con la intención de remontar puestos en la tabla

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:16

El Balonmano Ciudad de Granada busca asaltar el liderato en Primera Nacional femenina. Las pupilas de Pablo Perea reciben en el Complejo Deportivo La Chana ... al Solúcar (18.00 horas), recién descendido de División de Honor Plata. En caso de triunfo y de pinchazo por parte del Málaga, las granadinas escalarían hasta lo más alto de la tabla. Por su parte, el Masculino descansa.

