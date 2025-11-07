El Balonmano Ciudad de Granada busca asaltar el liderato en Primera Nacional
En voleibol, Atarfe y UGR afrontan salidas complicadas con la intención de remontar puestos en la tabla
Granada
Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:16
El Balonmano Ciudad de Granada busca asaltar el liderato en Primera Nacional femenina. Las pupilas de Pablo Perea reciben en el Complejo Deportivo La Chana ... al Solúcar (18.00 horas), recién descendido de División de Honor Plata. En caso de triunfo y de pinchazo por parte del Málaga, las granadinas escalarían hasta lo más alto de la tabla. Por su parte, el Masculino descansa.
En Superliga 2 de voleibol, tanto el UGR como el Atarfe tratarán de remontar. Las primeras visitan al Sant Joan (20.30) con el objetivo de resarcirse de su última derrota. Las segundas se miden al Benidorm (19.30) para dejar de ser el farolillo rojo de la categoría.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión