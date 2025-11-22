Los 'Raúl Ortiz', padre e hijo, comienzan su camino hacia el Dakar en Granada

Los 'Raúl Ortiz', padre e hijo, arrancaron este sábado su camino hacia el Dakar. El equipo Inmobiliaria Uno - Crestanevada presentó su vehículo ante 700 amigos ... en las instalaciones del concesionario en Peligros para dar la cuenta atrás hacia el comienzo de la carrera «más mágica y bonita del mundo pero también la más dura, para 'amateurs' con hueco también para los profesionales» el próximo 3 de enero desde Yanbu (Arabia Saudí).

«Padre, hijo y espíritu 'dakariano'», presentó a los 'Raúl Ortiz' el periodista especializado Marc Martín para que subieran al escenario ya con lágrimas en los ojos. «Este recibimiento nos deja sin palabras y nos dará mucha fuerza. No estaremos solos al contar por amigos a los pilotos que irán a ganar», se congratuló el padre, con el lema 'Mil batallas, mil aventuras' como aval.

Irán al volante de un Toyota RAV4 Proto con suspensión, doble amortiguador por rueda 'king shock', carrocería 100% de fibra, motor Toyota 4.2 turbo de 250 caballos diésel, llantas 'braid' y neumáticos 'BF Goodrich' y depósito de 150 litros homologado por la FIA. «El coche duerme con nosotros como si fuera el niño chico de la familia; era lo mejor que podíamos conseguir dentro de que no tenemos el presupuesto multimillonario de un equipo profesional», expusieron.

Por delante tendrán un recorrido más exigente que el de la pasada edición, con 8.000 kilómetros hasta la última etapa del 17 de enero; más de la mitad de los mismos, cronometrados para la pura competición. El director del Dakar, David Castrera, les deseó lo mejor en un vídeo proyectado: «Ya estáis en el final de la preparación. Habrá que tener cuidado pero ellos lo saben bien ya, con momentos claves en la tercera, cuarta y quinta etapas. Suerte y nos vemos pronto».

El padre de los 'Raúl Ortiz' empezó a competir en 1985 y tras un parón lo retomó en 1998. Correr el Dakar con su hijo era una asignatura pendiente desde 2022, cuando no les fue posible por un accidente del progenitor en el Rally Andalucía. «Nunca le he dicho 'Papá, frena', pero no porque no me haga caso sino porque no quiero que frene. Hablamos lo justo; para recordarle que beba agua», bromeó el hijo, que también ejerció de copiloto para otros años atrás con medalla 'finisher' en el Dakar incluso pese a una grave avería en la penúltima etapa. Ahora, y tras ganar el Iriki Rally de Marruecos entre otras conquistas, se preparan para el gran desafío familiar.