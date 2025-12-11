Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Audrey Pascual, en una entrevista con IDEAL. Pepe Marín

Deporte inclusivo

Audrey Pascual conquista la Copa del Mundo de esquí paralímpico en Steinach

La estudiante de la Universidad de Granada supera a su gran rival Anna-Lena Forster

R. I.

Granada

Jueves, 11 de diciembre 2025, 13:10

Comenta

La nieve de Steinach am Brenner (Austria) presentó condiciones óptimas para que Audrey Pascual, de 21 años, estudiante de la Universidad de Garnada, confirmara que ... su nombre ya no es promesa sino certeza del esquí alpino paralímpico español. La madrileña se proclamó campeona en la clase LW12-2, modalidad sentada, tras imponerse en la combinada y superar por primera vez a la alemana Anna-Lena Forster en una carrera completa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En la UCI la clienta de un hotel del Centro de Granada tras electrocutarse en el spa
  2. 2 La Guardia Civil entra en casa de un narco de Granada y encuentra varias armas, marihuana, hachís y MDMA
  3. 3 Cuando Robe Iniesta fue granadino
  4. 4 Puentezuelas será un bulevar dedicado a la música de Granada
  5. 5 El restaurante de Granada en el que Ilia Topuria y Paco León probaron la «esencia granadina»
  6. 6 Granada tendrá un nuevo hotel en la avenida de la Constitución
  7. 7 Meteorólogos señalan el día del cambio del tiempo en Granada: lluvias y frío polar
  8. 8

    Revuelo político en Maracena por la investigación a la exalcaldesa
  9. 9 El pueblo granadino donde cada año triunfa una sobrasada especial cuando llega la Navidad
  10. 10

    Investigan varios intentos de robo en casas en Armilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Audrey Pascual conquista la Copa del Mundo de esquí paralímpico en Steinach

Audrey Pascual conquista la Copa del Mundo de esquí paralímpico en Steinach