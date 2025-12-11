Audrey Pascual conquista la Copa del Mundo de esquí paralímpico en Steinach

Deporte inclusivoAudrey Pascual conquista la Copa del Mundo de esquí paralímpico en Steinach
La estudiante de la Universidad de Granada supera a su gran rival Anna-Lena Forster
R. I.
Granada
Jueves, 11 de diciembre 2025, 13:10
La nieve de Steinach am Brenner (Austria) presentó condiciones óptimas para que Audrey Pascual, de 21 años, estudiante de la Universidad de Garnada, confirmara que ... su nombre ya no es promesa sino certeza del esquí alpino paralímpico español. La madrileña se proclamó campeona en la clase LW12-2, modalidad sentada, tras imponerse en la combinada y superar por primera vez a la alemana Anna-Lena Forster en una carrera completa.
En la primera prueba, el supergigante, Audrey detuvo el crono en 1:09.86, el mejor tiempo del día. En el slalom, disciplina que exige precisión técnica, completó la manga en 44.59 segundos, sumando un total de 1:54.45. Forster terminó en 1:56.10 y la china Sitong Liu se llevó el bronce con 1:57.67.
Esta victoria tiene un valor simbólico para Audrey. Hasta ahora había logrado superar a Forster en mangas aisladas, pero nunca en una carrera completa. La victoria en Austria representa un hito que refuerza su confianza de cara a los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina.
