Selección nacional para el Mundial de Canfranc-Pirineos, con hasta seis atletas granadinos. RFEA

Atletismo

Seis granadinos se baten en el Mundial de trail y 'mountain running'

Manu Anguita, Claudia Estévez, Nico Molina, Ikram Rharsalla, Yeray Hernández y Carlos García compiten desde este viernes en Canfranc-Pirineos

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:21

Seis atletas granadinos compiten desde este viernes en el tercer Campeonato del Mundo de trail y 'mountain running' en Canfranc-Pirineos. Manu Anguita, Claudia Estévez, ... Nico Molina, Ikram Rharsalla, Yeray Hernández y Carlos García se batirán con los mejores especialistas a nivel global con la provincia como la más representada de España entre los distintos equipos nacionales para cada prueba, con un total de 45 atletas entre 23 mujeres y 22 hombres.

