Seis granadinos se baten en el Mundial de trail y 'mountain running'

Seis atletas granadinos compiten desde este viernes en el tercer Campeonato del Mundo de trail y 'mountain running' en Canfranc-Pirineos. Manu Anguita, Claudia Estévez, ... Nico Molina, Ikram Rharsalla, Yeray Hernández y Carlos García se batirán con los mejores especialistas a nivel global con la provincia como la más representada de España entre los distintos equipos nacionales para cada prueba, con un total de 45 atletas entre 23 mujeres y 22 hombres.

Nico Molina e Ikram Rharsalla inaugurarán la participación granadina el viernes con el 'short trail', la populosa distancia maratón aproximadamente, con 44,5 kilómetros de distancia y un desnivel de 3.657 metros en Canfranc. Para Molina supondrá su debut con la selección española, mientras que Rharsalla ya participó en un Mundial con el 'trail running' de 2023 y viene de contribuir a la medalla de bronce por equipos en el medio maratón del Europeo de ruta en Bruselas, estrenándose en maratón además con una marca de 2:28:37.

El sábado será Manu Anguita quien debute con el combinado nacional en el 'long trail' de los denominados ultracorredores con 81,2 kilómetros para salvar 5.413 metros de desnivel sobre un terreno variado, técnico y exigente, rompepiernas continuo sin apenas descansos. La modalidad 'mountain classic' con 14,3 kilómetros y un desnivel positivo acumulado de 775 metros en subida y bajada con dos ascensiones de aproximadamente 400 metros cada una deparará la aparición ya el domingo de Claudia Estévez, habitual en pista y cross, que también se estrenará en la prueba tras ser tercera en su estreno en el Campeonato de España.

Sub-20

Los equipos sub-20 serán también protagonistas de la jornada de clausura el domingo con los granadinos Yeray Hernández y Carlos García en el español, con 7,5 kilómetros y casi 400 metros de desnivel por delante con un duro ascenso a Cargates. Hernández sobresale en la lista tras imponerse en el Campeonato de España de 'trail running' de Ibiza a rivales casi tres años mayores siendo además campeón sub-18 de vertical y 'classic', ganando en ambas modalidades también a los sub-20. Ya debutó con la Selección con un tercer puesto en la Copa Internacional sub-18 de junio. García, por su parte, fue subcampeón tras el propio Hernández en las pruebas de subida vertical y carreras de montaña de aquella cita balear y también le siguió como quinto clasificado en la Copa.